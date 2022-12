Otvorena "Prijedorska zima"

PRIJEDOR - Nastupom niške grupe "Galija" otvorena je manifestacija "Prijedorska zima" koju organizuje Gradska uprava Prijedor.

Publika je sinoć na Trgu majora Zorana Karlice pjevala uz taktove poznatih hitova benda koji na muzičkoj sceni traje već 46 godina.

Frontmena grupe Nenad Milosavljević, poznat kao Neša Galija, rekao je da sve počinje od ljubavi prema poslu kojim se bavite i da je važno da li ovaj posao neko radi zbog novca, slave ili zbog profesije.

"Ako se bavite zbog profesije, onda to ovako izgleda. Ne pravite kompromise u bilo kom drugom smislu nego stvarate onako kako istinski verujete da je to nekakav kvalitet. To ima dosta veze sa estetikom kojom ste se nahranili tokom odrastanja i učenja. Čovek celi život uči i pomera granice. Ta estetika je zvezda vodilja za sve što umetnik radi. Kad to tako postavite, sve postaje sjajna igra u kojoj uživate", poručio je Neša Galija.

Sinoćni koncert samo je dio bogatog sadržaja "Prijedorske zime" koja će, do 31. decembra, ponuditi zanimljive koncerte, nastupe prijedorskih učenika, te gastro-delicije prijedorskih ugostitelja.

Šef kabineta gradonačelnika Prijedora Danijela Dodoš izjavila je da će svake večeri do 31. decembra na Trgu majora Zorana Karlice biti održavani koncerti lokalnih bendova.

"Željeli smo da pokažemo da imamo čime da se ponosimo i šta da predstavimo. Biće za svakog ponešto – od tamburaša, starogradske, pop-rok, zabavne i narodne muzike. Šarolik i raznovrstan program. Školarci će svaki dan nastupati od 18.00, dok će koncerti počinjati u 20.00 časova", rekla je Dodoševa novinarima.

Za najmlađe će 30. decembra, tačno u podne, na gradskom trgu početi "Dječija bajka", odnosno proslava Dječije nove godine.

Grad Prijedor je, tim povodom, za mališane pripremio hiljadu paketića.

U novu 2023. godinu, Prijedorčane će 31. decembra uvesti poznati pjevač Bane Mojićević.