Otvorena ljetna sezona na Ravnoj planini

PALE - Ski-centar "Ravna planina" na Palama danas je zvanično otvorio ljetnu sezonu za sve posjetioce, povodom 1. maja - Međunarodnog praznika rada.

Portparol Ski-centra "Ravna planina" Ana Radojković rekla je novinarima da ljetna sezona nudi mnogo toga - od zip-lajn žičare, adrenalinske vožnje biciklima, vožnje pedalinom na jezeru, uređenog kupališta, panoramske vožnja gondolom, do hodanja po vodi loptama, kao i pješačkih staza koje su uređene i uživanja u gastronomskoj ponudi.



Ona kaže da je ski-centar, povodom otvaranja ljetne sezone, pripremio žurku na otvorenom, a za dobru atmosferu pobrinuo se di-džej "Soko" i za sve posjetioce obezbijeđeno je besplatno pivo.



Radojkovićeva navodi da je uređena staze za planinare do Jahorine duga 12 kilometara, a do izlazne stanice gondole za pješake i bicikliste staza je duga 6,5 kilometra.



"U toku ljeta planirano je otvaranje uređenih kupališta i poribljavanje gornjeg jezera tako da ćemo rekreativni i sportski ribolov organizovati uskoro. U planu nam je produženje turističke sezone na 365 dana i postavljanje novog postrojenja gondole koja će ići do do hotela žBordž na Jahorini udaljenog pet kilometara", rekla je Radojkovićeva.



Direktor Turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Igor Tošić rekao je da se ova organizacija oslanja na potencijale Ravne planine koja raznovrsnim sadržajima upotpunjava turističku ponudu grada.



On je dodao da je posebno značajna investicija uređenja pješačke staze na kojoj se može uživati na dva izvora čiste prirodne vode.



Načelnik opštine Pale Boško Jugović izjavio je da je Ravna planina kompleks koji doprinosi ukupnoj turističkoj ponudi, ne samo opštine Pale, već i Jahorine i Sarajevsko-romanijske regije.



On je rekao da će nastojati da u narednom periodu budu izdvojena sredstva za pristupni put prema ski-centru, kao i ostale sadržaje.