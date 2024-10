Ovaj grad u BiH je "protjerao" kvadove i traktore

SANSKI MOST - Na saobraćajnicama u užem gradskom jezgru Sanskog Mosta juče su postavljeni saobraćajni znakovi kojima se zabranjuje saobraćaj traktorima i drugim radnim mašinama.

Kako saznajemo, radi se o inicijativi koja se prvenstveno odnosi na saobraćaj takozvanih kvadova, koji se registruju kao traktori, ali i drugih vozila koja spadaju u ovu kategoriju.

Odluka je donesena od strane Općinske komisije za saobraćaj, a na inicijativu Policijske stanice Sanski Most.

U proteklom periodu, a posebno tokom ljeta, policija je zaprimila veliki broj pritužbi građana koji su se žalili na obijesnu vožnju vozača kvadova kroz centar grada, pa su pokrenute aktivnosti da se ova pojava koliko-toliko suzbije.

Zabrana prometovanja ovim i ostalim radnim vozilima odnosi se na uže gradsko područje, a treba istaći kako je u posljednje vrijeme sve više saobraćajnih nezgoda na području Unsko-sanskog kantona u kojima sudjeluju vozači pomenutih četverocikala, te se policija odlučila pooštriti kontrolu takvih vozila.

Prema policijskim saznanjima, veliki broj takvih vozila je u upotrebi, a da pri tome uopšte nisu registrovana.

"U posljednje vrijeme imali smo prijavljene nezgode sa povredama, lakšim i težim, a prije izvjesnog vremena i jedan smrtni slučaj u Cazinu", istakao je Adnan Beganović, portparol MUP-a USK.

Ova vozila mogu biti različito kategorisana, i to kao laki i teški četverocikl ili kao četverocikl za prevoz tereta, te četverocikl za prevoz ljudi. Ovakva vozila su većini vozača velika nepoznanica, a zbog nepoznavanja njihovih karakteristika, propisa i pravila dešavaju se nesreće. Njihovo korištenje je često u suprotnosti sa zakonima, jer se često dešava da kvadovima upravljaju lica bez položenog vozačkog ispita, pa čak i maloljetnici.

"Ono što naše građane interesuje jeste da se oni registruju i za kretanje po saobraćajnicama, kao i nekategorisanim putevima. Njihova registracija se podvodi pod radnu mašinu, odnosno traktor", dodaje Beganović.

Kvadovi se najčešće koriste kao adrenalinska vozila za vožnju po nepristupačnim terenima, najčešće je to slučaj na popularnim planinskim lokacijama gdje dolazi do nesreća, često i s fatalnim posljedicama. Zanimljivo je kako za takva vozila zaštitna kaciga nije obavezna iako policija sugeriše vozačima njihovo nošenje zbog toga što vozilo nema karoseriju, te prilikom prevrtanja može doći do teških povreda, pa i smrtnih ishoda.

Vožnja kvadovima je posljednjih godina postala veoma popularna i sve ih je više, a mnogi se počinju baviti i njihovim iznajmljivanjem, pa je takvih vozila sve više u ovdašnjem saobraćaju.

