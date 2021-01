Ovisnicima smanjene šanse za podršku i terapiju

SARAJEVO, BANJALUKA - Pandemija virusa korona loše je uticala na sve one osobe koje su u procesu oporavka od ovisnosti širom BiH, jer imaju manju mogućnost za podršku i terapiju.

Iz Udruženja za resocijalizaciju bivših ovisnika "Proslavi oporavak" iz Sarajeva saopštili su da je pandemija virusa korona negativno uticala na pružanje podrške.

"Svoje modele podrške prilagodili smo epidemiološkim mjerama te su osobe, osim besplatne telefonske linije 0800 28 000, podršku dobijale i putem video-poziva i online sastanaka", naveli su iz ovog udruženja.

Prema njihovim riječima, od proglašenja pandemije ukupno je pruženo 912 servisa, kako ovisnicima, tako i članovima njihovih porodica.

"Značajnom broju korisnika to je bio prvi put da su potražili pomoć vezano za zloupotrebu droge, pa je bilo i nužno da servisi nastave pružati podršku", istakli su u ovom udruženju.

Dodali su da ovisnost nije problem samo osobe koja koristi drogu, nego i cijele porodice koja je izolovana zbog stigme, stida i osjećaja krivice.

"U sklopu programa za rad sa roditeljima, u Udruženju se održavaju i grupne podrške za majke. Glavni cilj je osnaživanje i podrška članovima porodice osoba koje su imale ili još imaju problem zloupotrebe droga", kazali su u Udruženju "Proslavi oporavak".

U junu 2020. godine s radom je počeo Dnevni centar Udruženja "Proslavi Oporavak", koji je sastavni dio razvoja servisa podrške za marginalizovane grupe pogođene ovisnošću.

Sestra Amata Anđelić, koordinatorka Centra za odvikavanje od ovisnosti "Marjanovac" u Laktašima, istakla je za "Nezavisne" da je pandemija virusa korona smanjila broj korisnika u ovom centru.

"Za svaki ulazak u ustanovu potrebno je uraditi određenu pripremu, kao što su psihološka i psihijatrijska konsultacija, a znamo da je sve zbog pandemije otežano. Jedan dio ovisnika sigurno je ostao van ustanova i imao je manju podršku, jer jedno vrijeme nisu mogli biti primani korisnici u terapijske zajednice. Ove godine nismo nikako imali više od 15 korisnika, iako su kapaciteti veći", navela je Anđelićeva.

Psiholog Aleksandar Milić rekao je za "Nezavisne" da je pandemija virusa korona negativno uticala na osobe koje su u procesu oporavka od ovisnosti, jer je riječ o ranjivim, krhkim i preosjetljivim osobama.

"One su ovisne o lijekovima i terapiji, tako da je ova situacija uticala na njihovo stanje. Ovo su dodatni stresovi za njihovu situaciju, a ugrožavajući faktor je i to što su im umanjene mogućnosti terapijskog rada", pojasnio je Milić.

Istakao je da su oni trenutno lišeni kontakata, odnosno verbalnih i neverbalnih komunikacija.

"Lišeni su empatičnosti i saosjećajnosti, tako da su osobe koje su u procesu oporavka od ovisnosti na neki način stigmatizirane i obilježene", naglasio je Milić.

Slađana Šiljak, specijalista socijalne medicine u Institutu za javno zdravstvo RS, rekla je da su do sada registrovane 573 osobe liječene zbog zloupotrebe opojnih droga, dok su prošle godine liječene 33 osobe.

"Najveći procenat liječenih osoba imao je od 35 do 39 godina - 32,6 odsto. Najviše su liječeni pacijenti sa heroinskom zavisnošću - 84,5 odsto. U liječenju se najčešće koristi detoksikacija metadonom", navela je Šiljkova.

Iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo kazali su da je ova ustanova od 2019. godine u zakonskoj obavezi da prikuplja podatke o liječenim ovisnicima kroz registar liječenih ovisnika FBiH.

"U toku ove godine registrovano je 239 liječenih ovisnika. Od 0 do 18 godina registrovan je jedan korisnik, od 19 do 25 godina devet, od 26 do 60 godina 223, a više od 60 godina šest ovisnika", naveli su iz Zavoda.