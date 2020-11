Ozvaničen početak radova na izlazu iz Trebinja

TREBINJE - U mjesnoj zajednici Gorica, na izlazu iz Trebinja prema Nikšiću, ozvaničen je početak radova na izgradnji mosta u okviru velikog projekta izgradnje istočne obilaznice, koja će spajati južni i istočni dio grada i kasnije se produžiti na sjeverni.

Događaju je prisustvovao i direktor "Puteva Republike Srpske" Davor Kostrešević.

U pitanju je most dužine 484 metara, koji će biti dio obilaznice čija će dužina biti 4,47 km, od južnog dijela u mjestu Aleksina Međa do naselja Banjevci, u kojem će biti i most, ali će se ona dalje produžiti i na sjeverni dio grada Trebinja u naselju Podgljivlje u dužini od još 2,85 km.

Gordan Mišeljić, direktor preduzeća "Hidroelektrane na Trebišnjici", koje finansira izgradnju mosta, kaže da će vrijednost radova biti oko 12 miliona maraka sa PDV-om, a rok izvođenja radova je dvije godine.

"Ovo će biti do sada najveći most koji je izgrađen na rijeci Trebišnjici i, pored dužine od blizu pola kilometra, biće širok 11,6 metara, tako da će ova velelepna građevina biti dio još većeg projekta istočne obilaznice", pojasnio je Mišeljić.

Kostrešević je napomenuo da je, pored prevoja Čemerno i nedavno okončane rehabilitacije pravca Trebinje - Ljubinje, ova obilaznica jedan od najvećih investicionih infrastrukturnih poduhvata u istočnoj Hercegovini.

"Gradnja mosta je, u stvari, početak radova na obilaznici, a iza toga slijede dvije faze obilaznice ukupne vrijednosti oko 15 miliona maraka, s tim da je po prilivu sredstava i planirana investicija i to za naredne tri godine", kazao je Kostrešević.

On dodaje da će se, prateći dinamiku radova na mostu, "Putevi Republike Srpske" uključivati u procedure neophodne za izvođenje radova.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je takođe prisustvovao ozvaničenju početka radova na mostu, podsjetio je da je ranije sklopljen sporazum sa preduzećima HET i "Putevi RS", prema kome je rok za završetak izgradnje mosta dvije godine, a cijele obilaznice tri godine.

"Ono što je interesantno za cio grad i što je izazvalo veliko interesovanje privrednika jeste činjenica da se ova obilaznica iskoristi za gradnju objekata koji su od izuzetnog značaja i za Trebinje i za Hercegovinu, a u pitanju su poslovni objekti i izgradnja benzinskih pumpih i ostalih sadržaja", napomenuo je Ćurić.

Kaže da su za gradnju upravo na ovoj dionici u velikoj mjeri zainteresovani i hotelijeri i ugostitelji, a značajan podatak je i taj da će se izgradnjom istočne obilaznice rasteretiti gabaritni saobraćaj kroz sami grad, a stvoriće se uslovi za stvaranje pješačke zone.