Pahori dovezli milicijska auta iz bivše Juge

SANSKI MOST - Tradicionalna izložba starih automobila održana je tokom proteklog vikenda u Sanskom Mostu, u sklopu ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije "Ljeto na Sani".

Ove godine, kako je istakao Amel Bećirević, predsjednik Oldtajmer kluba "1912", koji je bio organizator ovog događaja, ukupno je bilo izloženo tridesetak oldtajmera, a mnogi od prikazanih automobila plijenili su izgledom i očuvanošću.

Bećirević je istakao kako su na ovogodišnjem događaju sudjelovali učesnici iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Sanjani su pažljivo zagledali stare mercedese, renoe, fordove, "bube", "fiće", kombi vozila, motocikle i druge nekadašnje zvijezde automobilske industrije, a vlasnici su omogućili svima da se detaljno upoznaju sa njihovim karakteristikama.

Posebna atrakcija među izloženim primjercima bili su policijski automobili koji su se nekada koristili u bivšoj Jugoslaviji, a pripadaju bračnom paru Miranu i Tatjani Pahor iz Slovenije.

"Posjedujemo sva vozila koja je nekada koristila jugoslovenska policija, znači imamo 'fiću', 'stojadina', juga, golf i kombi marke IMV. Sve je počelo s 'fićom' koji je proizveden davne 1963. godine, a dobio sam ga od jednog kolege koji nije znao šta će s njim. Bio je narandžaste boje, ali smo odlučili da ga obučem u milicijsku uniformu bivše Jugoslavije", kaže Miran Pahor.

Poslije toga, dodaje, nabavili su i druge automobile i potpuno ih restaurisali u originalnom izgledu. Ovaj bračni par iz Ljubljane već dugi niz godina gaji ljubav prema oldtajmerima, a zanimljivost je kako su oboje zaposleni u policiji.

"Problem je jedino kada se maknemo u neku drugu državu, tamo moramo obavijestiti policijske organe o čemu se radi kako ne bi dolazilo do zabune. Naravno da se radi o vrlo skupom sportu, ali to je hobi koji volimo i to nas ispunjava. Kada se vozimo po Sloveniji, svi nam mašu i pozdravljaju nas, a puno radimo i sa našom policijom i to prvenstveno na istoriji, kako je bilo nekada, a kako je sada. Također, naša vozila ustupamo povremeno i za potrebe filmske industrije", kaže Miran Pahor, koji je i predsjednik Kluba ljubitelja milicijskih automobila Jugoslavije koji djeluje u Sloveniji.

Dodaje kako u sve čime se bave ne miješaju politiku, već samo žele da ožive vrijeme koje je sada već daleka prošlost, a većina ljudi je oduševljena njihovim vozilima.

U nekoliko navrata kolona oldtajmera prolazila je Sanskim Mostom, a centralno mjesto gdje su se družili njihovi vlasnici bila je plaža Čarakov oluk na obalama Sane.