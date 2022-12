Paketi socijalno ugroženim: "Ne mogu ni struju platiti, kako da preživim"

DOBOJ - Konzervirana hrana, ulje, so, šećer i brašno našli su se između ostalog u paketima koje je za šezdesetak korisnika prava na stalnu novčanu pomoć obezbijedila Vlada RS.

"To je najteža kategorija stanovništva, najteže ugrožena kategorija stanovništva koja nije u mogućnosti da samostalno privređuje, da samostalno zaradi za osnovne životne potrebe. To su lica u suštini koja nemaju užih srodnika koji ih mogu izdržavati i ja iskreno se nadam da će ovi prehrambeni paketi poboljšati njihove osnovne potrebe, njihov život", kazao je Vedran Mitrović, direktor Centra za socijalni rad Doboj.

Svoju vreću brašna i paket konzervirane hrane kući je ponio Sulejman Makarević.

"Ja sam radio u 'Izboru' trinaest godina i jedan mjesec, ali još ne mogu dobiti penziju. Žena mi je bolesna, njoj su 73 godine, a meni još nema 65. Ja nemam nikakvo primanje. Eto, ovo što dobijem, 200 maraka, to mi samo ode za lijekove. To je malo, ne mogu struje platiti, ne mogu ništa. Moram da ložim, nemam drveta, uglja, ništa, kako ja sada da preživim?", požalio se Makarević.

Prehrambene pakete osim korisnika stalne novčane pomoći u Doboju dobiće i njihovi sapatnici širom RS.

"Na inicijativu Ministarstva trgovine i turizma u razgovoru sa premijerom dogovorili smo da pred novogodišnje i božićne praznike obradujemo ljude koji su u najtežoj socijalnoj situaciji. U RS na spisku je takvih 4.000 ljudi i mi smo krenuli da što prije tu završimo distribuciju, do dobavljača je da li će stići sve do Nove godine da završi. Pošto je Doboj moj grad, ja sam došao i lično ovdje da na primopredaji budem, da vidim da li to ide, da li je sve u redu", izjavio je Sevlid Hurtić, ministar trgovine i turizma RS, te dodao da će socijalno ugroženim u RS preko podružnica Crvenog krsta biti isporučeno i oko 500.000 kilograma brašna.