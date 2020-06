Panonska jezera otvaraju kapije

TUZLA- Panonska jezera svoje kapije otvaraju sutra uz sve mjere prevencije, najavili su iz JKP „Pannonica“ Tuzla.

Uslov da bi jezera počela sa radom je pridržavanje svih preventivnih mjera koje su propisali krizni štabovi, a osnovni uvjet je osiguranje fizičke distance između gostiju.

Kompleks Panonskih jezera u Tuzli obuhvata površinu od 75.000 metara kvadratnih, a od toga 25.000 metara kvadratnih su vodene površine. Kompleks ipak neće moći raditi punim kapacitetom.

„Imali smo do 17. 000 gostiju dnevno. To će sada biti za dvije trećine manje jer je to uslov da obezbjedimo distancu. Poduzimamo i ostale mjere kao što su potpuna dezinfekcija plažnog prostora u jutarnjim satima, dezinfekcija ležaljki, kabina za presvlačenje, klupa“, kaže Maid Porobić, direktor „Pannonice“.

On je dodao da se sve mjere odnose i na ugostiteljske objekte unutar kompleksa.

No, glavno je pitanje kako kontrolisati broj ljudi koji će ući i izaći?

„ Sve je novo i za nas. To nam daje za pravo, ako je kapacitet napunjen, da zatvorimo kapije do izvjesnog vremena. Velika je koncetracija ljudi na jezerima. Jedna ekipa dolazi u jutranjim satima, neki dolaze u podne, neki poslijepodne. Imamo tako prilagođene i ulaznice“, rekao je Porobić koji naglašava da su tu i redari koji će sve kontrolisati.

Redarsko spasilačka služba ima oko 40 zaposlenih i plus još oko 100 zaposlenih od kojih će jedan dio vršiti nadzor.