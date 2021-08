Patrijarh Porfirije: Vekovima smo zajedno, ne trebaju nam samozvani mirotvorci

DOBOJ - Odavno jedan događaj nije privukao pažnju Dobojlijama i natjerao ih da izađu na ulice i balkone kao litija koju je povodom slave grada Preobraženja Gospodnjeg predvodio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije od Hrama Svetih apostola Petra i Pavla do Gradske uprave Doboj.

Građani su se tiskali duž trase kojom se kretala litija s hiljadama vjernika ne bi li i svojim telefonima zabilježili ovaj istorijski događaj. Litiji je prethodila sveta arhijerejska liturgija u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla, koju su brojni vjernici pratili na ekranu postavljenom u crkvenoj porti, a rezanje slavskog kolača je potom obavljeno ispred Gradske uprave.

Patrijarh Porfirije je gotovo pola sata držao svojim govorom pažnju prisutnima, a prekidao ga je samo aplauz.

"Ja sam siguran da neće proći mnogo vremena da se opet nađemo u Doboju, Derventi, u Banjaluci, ali i u Sarajevu i Tesliću, gde imam dobre prijatelje, međusobno se nazivamo braćom, a radi se o ljudima koji su zaista aktivni muslimani", kazao je Porfirije.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da Doboj u ime RS ugošćava važnog gosta.

"Ugošćava čovjeka koji je odavde, koji mi je sada kada smo dolazili u litiji od hrama dovde govorio kako je kao dječak šetao ovim ulicama", kazao je Dodik te dodao da je patrijarh izabrao najbolji mogući trenutak i mjesto za posjetu.

Poglavar SPC-a se prisjetio godina kada je kao mladić dolazio u rodni kraj svojih roditelja, selo Osinja, kod Dervente i kada je posjetio svetinju na Ozrenu.

"Upoznao sam sebe upravo na ovim prostorima, zato iako znam da sam mnogima dužan i da najverovatnije dug ne mogu odužiti, više nego drugima sam dužan, braćo i sestre, svima vama koji ovde na ovim prostorima od Doboja do Dervente i nazad živite. Znam vas dobro jer znam svoje roditelje, stričeve, svog đeda. Išao sam u manastir Ozren, slušao narodni jezik, sad to razumem prevedeno jevanđelje, ali više od toga bogoslužbeni život pravoslavne crkve od svog đeda, koji je, sećam se, čudno mi je bilo, a mnogi to i danas ne razumemo, liturgijsku reč govorio, a ona važi i za današnji praznik: 'Boga niko nikada nije vidio, samo su ga vode viđele'. To je liturgijska pesma, to je mogao znati samo neko čije ime i prezime je hrišćanin pravoslavni", rekao je, između ostalog, patrijarh.

Istakao je da je dužan više ovome kraju nego drugome.

Patrijarh je Borisa Jerinića nazvao gradonačelnikom grada Nemanjića i Kotromanića, grada ponosnog i časnog.

"Vaš dolazak to veliko srce ispuni ljubavlju, da nas blagoslovite i da ne čekamo osam decenija do dolaska Njegove svetosti patrijarha srpskog", kazao je Jerinić.

Patrijarh je tokom obraćanja poslao i poruke mira.

"Na ovim prostorima mnogo je bilo nesporazuma, mnogo je bilo krvi, mnoge su majke zaplakale, i suza svake majke ima jednaku vrednost pred licem Božjim. A ja znam da obični ljudi imaju potrebu za normalnim životom, imaju potrebu za razumevanjem, neka svako bude ono što jeste, neka se svako moli Bogu na svoj način, ali svako da poštuje onoga drugog. I sada ću reći vama ovde sabranima, ali i braći pravoslavnim hrišćanima, Srbima, i braći muslimanima Bošnjacima, i braći katolicima Hrvatima - imamo mi vekovno iskustvo zajedničkog života, nisu nama potrebni izdaleka s raznih strana, najčešće samozvani, mirotvorci", poručio je Porfirije.

Svojom neposrednošću oduševio je građane, koji su ga u četvrtak naveče nakon dočeka i doksologije mogli sresti na dobojskim ulicama i fotografisali se s njim, a blagoslov Njegove svetosti brojni mališani su dobili ne samo ispred Hrama Svetih apostola Petra i Pavla, nego i u gradskom parku, kojim se Porfirije prošetao.

Obilježavanju slave grada, između ostalih, prisustvovali su Željka Cvijanović, predsjednica RS, Radovan Višković, premijer RS, ministri i brojni drugi.

Obilježavanje slave grada završeno je koncertom.