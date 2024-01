Penzije diktirale nova kadrovska rješenja u Policijskoj upravi Doboj

DOBOJ - Odlazak u penziju, a ne loši rezultati rada razlog su za nova kadrovska rješenja na pojedinim pozicijama u Policijskoj upravi Doboj koja su predstavljena javnosti.

Naime, policijske stanice u Brodu, Derventi i Tesliću dobile su nove rukovodioce, kao i Sektor policije u PU.

"Jovica Žigić je zaključno sa 31. decembrom otišao u penziju, Boro Zarić, dosadašnji komandir Policijske stanice Doboj 2 je došao na njegovo mjesto načelnika Sektora policije. Zamjenik komandira u PS 2 Boban Josić je postao komandir. Dosadašnji komandir Policijske stanice Derventa Milomir Balatunović je sada raspoređen na posao i zadatke komandira u Policijsku stanicu Brod, a njegov zamjenik Slaviša Pavlović je komandir u PS Derventa. Dugogodišnji komandir iz Broda Boban Miličević, on je ja mislim i najduže bio komandir u PU Doboj i on je ostvario uslove za penzionisanje. Takođe, Slaviša Vuković je novi komandir Policijske stanice u Tesliću, to je i prije nove godine rješenje, a dosadašnji komandir je inspektor u Sektoru policije ovdje u Policijskoj upravi Doboj", kazao je Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj, te dodao da su zbog pomjeranja kadrova na nove pozicije neka mjesta zamjenika i pomoćnika komandira ostala upražnjena, ali će se ista u redovnoj proceduri popunjavati.

"Uglavnom, mi kadrova imamo i nadam se da će u 2024. sa novim radnim mjestima biti i novog radnog elana, i boljih rezultata. S obzirom da što se tiče posebno kriminaliteta imamo procenat skoro 95 posto otkrivenosti, mislim da svi ti komandiri, rukovodni radnici su doprinijeli tom rezultatu, mislim da bi bilo na osnovu ovakvih rezultata i neodgovorno pričati o nekim nazovimo smjenama", kaže Radinković.

On je naveo da se u Srednjoj školi unutrašnjih poslova i Policijskoj akademiji školuje određeni broj polaznika, ali...

"Zbog ovog naglog odliva, posebno te generacije ratne, mi imamo problema sa popunjenošću gdje nam fali trenutno nekih 150 izvršilaca, međutim to ne utiče, kao što vidite na efikasnost rada. Bilo bi nam puno lakše da su prisutni, međutim imali smo i dolazak tridesetak kadeta koji sada rade pripravnički staž i polagaće stručni ispit, gdje će za nekih šest mjeseci postati pravi policajci. Isto tako, počelo je školovanje nove generacije na Policijskoj akademiji, tako da mislim da ćemo mi u vrlo kratko roku uspjeti popuniti taj nedostatak", rekao je Radinković.

