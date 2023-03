Penzioneri rado druguju s pčelama

DOBOJ - Stručno predavanje iz oblasti pčelarstva dovelo je brojne penzionere u prostorije ovdašnjeg udruženja jer najstarije Dobojlije priznaju da rado svoje vrijeme provode s pčelama.

"Ne vidim ovdje nijednog pčelara koji nije penzioner, možda ih ima vrlo malo. Sada jedino penzioneri održavaju pčelarstvo. Od penzije se ne može živjeti. Nema ni ovdje ništa, ali imam ono da se vrtim. Kad odem kod pčela daleko mi je ljepše nego da sjedim u kući. Ja nisam osoba koja može da sjedi: svako jutro ustajem u šest sati kao i kada sam išao na posao", rekao je Simo Bilić, koji ima 60 košnica i pčelari već 35 godina.

"Bavim se pčelarstvom od 1976. godine i razvio sam dosta društava, međutim prethodne dvije godine bilo je puno uginuća. Ovo što mi je ostalo prošle godine to je dalo solidan prihod, i onda sam nešto vještački razrojio pčela te očekujem i ove godine da ću isto to uraditi. Ne znam šta je razlog uginuća", priča Slobodan Cocić.

Vremenske prilike ne idu u prilog pčelama, kažu stručnjaci, jer poslije dvadesetak dana lijepog vremena kada su pčele krenule sa leglom pao je snijeg i došlo je do zahlađenja.

"Pčelari koji su na vrijeme dobro spremili svoje pčelinje zajednice, uzimili ih dobro, imaju određene količine zdrave zajednice, kao i meda i oni sigurno ne trebaju strahovati. Međutim, ako je s manjom količinom meda uzimljena, trenutna situacija nije povoljna jer je pčelinja zajednica krenula sa velikom količinom legla i može se desiti da sada imamo gubitke - u ovom periodu kada je nastupilo zahlađenje", kazao je Borislav Peno, inženjer poljoprivrede.

Osim promjenjivog vremena, velika opasnost za pčele su i bolesti poput varoe, američke truleži, ali i sredstva koja voćari koriste za tretiranje štetočina.

"Najveća opasnost je od insekticida koji djeluju na nervni sistem pčela i one se izgube i ne mogu da nađu svoje košnice, znači one prežive ali se dezorijentišu i ostanu u prirodi te uginu. Drugu opasnost predstavljaju ratari s prskanjem herbicidima. Znači, oni u početnim fazama rasta kada ima korova u kukuruzu uglavnom prskaju u toku dana veoma opasnim herbicidima. Tada ima dosta pčela u usjevima kukuruza i dolazi do masovnog trovanja", upozorio je Aleksandar Popović, agronom u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.