Penzionerima u Doboju obezbijeđena kasa spasa za nabavku ogreva

DOBOJ - Nabavka ogreva svake godine zadaje glavobolju dobojskim penzionerima, kojima je, bez obzira na visinu primanja, to najveća stavka u kućnom budžetu.

"Jednom penzioneru obezbijediti sada pet metara drva ili dvije do tri tone uglja, a obično to ide i više, zaista predstavlja nepremostivu prepreku. Mi smo od 2012. obezbijedili preko ovlaštene firme da naši penzioneri mogu na odgođeno plaćanje u osam rata nabaviti sebi ugalj. Zatim, prije 12 godina formirali smo kasu uzajamne pomoći i imamo oko 1.500 članova, a najveći broj njih upravo u ovom periodu najviše sredstava iz kase koristi za nabavku ogreva. Zato je moja poruka i moj poziv svim penzionerima koji se nisu do sada učlanili u kasu da to učine jer ova sredstva zaista sada dobro dođu, da se podigne pozajmica, da se na deset rata, na odgođeno plaćanje, kupi ogrev, da se ode u banju, da se plate režijski troškovi itd.", rekao je Rajko Gligorić, predsjednik Udruženja penzionera Doboj.

Brojni penzioneri čekaju rasplet situacije na tržištu da bi nabavili drva i ugalj, a na naše pitanje da li je već pripremio ogrev za predstojeću zimu, Ljubomir Starčević iz Velike Bukovice odgovara.

"Pa, još malo. Nabavio sam nešto, ali još mi fali malo. Imam svoju šumu, tako da siječem. Nisam koristio do sada kasu uzajamne pomoći", kazao je Starčević.

Cijene kvalitetnog ogrevnog drveta i uglja skaču kako se približavaju hladni dani, žale se penzioneri, kojima svaka ušteđena marka dobro dođe.

"Kod nas je trenutno cijena uglja 200 KM po toni, s tim da ima nekakvih najava koje govore da bi ta cijena mogla biti i nešto viša, kao i cijena ogrevnog drveta, koja je sada oko 100 KM. Imam nekakvih najava da će ta cijena u narednom periodu biti i viša, tako da je to zaista veliki problem, posebno za nas penzionere da riješimo sebi ogrev za ovu zimu", navodi Gligorić.

Zbog toga, ali i zbog rasta ostalih životnih troškova, mjesečno pedesetak penzionera, umjesto u vlastiti novčanik, ruku zavuče u kasu uzajamne pomoći.

"To kada pomnožite sa 12 mjeseci, znači negdje između 500 i 600 penzionera kod nas svake godine koristi sredstva iz kase za razne namjene, a najviše upravo za nabavku ogreva", istakao je Gligorić.