Performans u Sarajevu povodom atentata na Franca Ferdinanda

SARAJEVO - Performansom sa istorijskim ličnostima iz austrougarskog vremena u Sarajevu je obilježena godišnjica događaja koji je u istoriji poznat kao "Sarajevski atentat".

Turistička zajednica Kantona Sarajevo organizovala je performans sa istorijskim ličnostima iz austrougarskog vremena na autentičnoj lokaciji Sarajevskog atentata.

Na današnji dan, 28. juna 1914. godine, pripadnik organizacije "Mlada Bosna" Gavrilo Princip u Sarajevu je izvršio atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franza Ferdinanda, što je bio povod za rast tenzija koje su dovele do Prvog svjetskog rata.

Pažnju građana izazvao je i performans sa hstorijskim ličnostima. Mladi glumci utjelovili su Franca Ferdinanda, Sofiju Hotek i Gavrila Principa.

Deni Mešić u ulozi Gavrila Principa, izjavio je da je ovo promocija iistorije i kulture.

"Ne želim ulaziti u to da li je Gavrilo dobar ili loš više idemo na to da predstavimo našu bogatu istoriju. To nam je cilj i da privučemo turiste da vide naš grad jer imamo mnogo toga ponuditi", rekao je Mešić.

Foto: Anadolija

Za ovu ulogu se pripremio i o događaju je naučio mnogo toga.

Fatima Kazazić-Obad predstavljala je Sofiju, a kako je kazala, svaki put kada radi ovaj događaj lijepo se osjeća.

"Danas je poseban dan kada se obilježava godišnjica atentata. Lijepo je da učimo o istoriji", izjavila je Fatima.

Filip Radovanović utjelovio je lik Franca Ferdinanda.

"Odličan je osjećaj. Projekat traje duže vrijeme i svaki put su nevjerovatne reakcije ljudi. Divno je za Sarajevo što je odlučilo da podrži ovaj projekat i ponudi nešto ljudima koji dolaze, da im pokaže istoriju ovog grada i države", pojasnio je Radovanović.

Direktorica Muzeja Sarajeva Alma Leka izjavila je da je Muzej danas otvoren za sve posjetioce jer se obilježava dan koji je značajan ne samo za Muzej nego i za Sarajevo.

"Jako je bitno obilježavati ove datume, kada je u pitanju turistička ponuda, privlačenje posjetilaca, posebno za nas Muzej. Dio Muzeja posvećen je 'sarajevskom atentatu' i predstavlja cjelinu od pet objekata koji pripadaju Muzeju. Turisti su jako zainteresovani. Mi se nalazimo na historijskom mjestu, ovo je historijska lokacija", kazala je Leka.

Foto: Anadolija

Podsjetila je da je zbog virusa korona bio i manji broj turista.

"Turisti se polako vraćaju u grad, život se polako vraća u Sarajevo i ovo je idealna prilika da na ovako simboličan način obilježimo početak turističke sezone", dodala je Leka.

Ulaz u Muzej Sarajevo 1878.-1918. slobodan je za posjetioce.