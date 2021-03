Perić: Za DZ u Ugljeviku izdvojeno 320.000 KM u prošle četiri godine

UGLJEVIK - Načelnik Ugljevika Vasilije Perić poručio je nakon štrajka upozorenja zdravstvenih radnika da je adresa za njihove zahtjeve menadžment Doma zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Perić je istakao da je finansiranje domova zdravlja obaveza Fonda i dodao da je opština Ugljevik za potrebe rada Doma zdravlja izdvojila 320.000 KM u protekle četiri godine.

"I u ovoj godini pojačaćemo pomoć Domu zdravlja i ona će biti veća od 100.000 KM. Učestvovaćemo i u nabavci određenih medicinskih aparata, a rukovodstvo ustanove mora smanjiti troškove, koji su očigledno veći od prihoda, te pronaći način da uspostave balans između zdravstvenih radnika koji donose određene prihod u odnosu na nemedicinsko osoblje", naveo je Perić.

Predsjednik Skupštine opštine Đoko Simić rekao je novinarima da je Ugljevik među prvima u Republici Srpskoj u odnosu na druge lokalne zajednice po ulaganjima u domove zdravlja.

"Opština Ugljevik uvijek je vodila računa o zdravstvu i to će činiti i dalje, a najbolji primjer za to je da je lokalna zajednica dala garancije za kredit Domu zdravlja od 620.000 KM koji nije realizovan zbog administrativnih problema i nadamo se da će to biti završeno u što kraćem roku", rekao je Simić.

Konferenciji za medije prisustvovao je i potpredsjednik Skupštine opštine Ugljevik Dragan Đokić koji je rekao je da ova lokalna zajednica ozbiljno pristupila problemima Doma zdravlja.

"Na prethodnoj sjednici Skupštine opštine imali smo temu i zaključke za naš Dom zdravlja i zahtijevali smo da nam za sljedeću sjednicu dostave finansijski izvještaj i sistematizaciju radnih mjesta, a jedan od prijedloga je bio da pozovemo ministra zdravlja i socijalne zaštite da zajedno sa rukovodstvom opštine riješi problem", naveo je Đokić.

On je ocijenio da se problem neće riješiti štrajkom, te da je cilj lokalne zajednice da zdravstveni sistem funkcioniše za dobrobit građana.