Pet političkih subjekata u Doboju traži ponavljanje izbora

DOBOJ- Osim ponavljanja izbora u Doboju, čije rezultate i dalje ne prihvataju, pet političkih subjekata, SP, DNS, SDS, PDP i “Narodni pokret Banjaluka zove” od Centralne izborne komisije BiH zatražili su danas da stane u kraj Gradskoj izbornoj komisiji, te omogući glasanje u novim uslovima.

"Tražićemo prije svega da članovi i predsjednik GIK-a budu smijenjeni, da izborna komisija da je formira CIK u Doboju, dalje tražimo takođe da svi predsjednici i članovi biračkih odbora na čijim biračkim mjestima su utvrđene neregularnosti bude im onemogućeno učešće u novim izborima u koje čvrsto vjerujemo", rekla je Olivera Nedić, član Glavnog odbora PDP-a.

Ona je dodala da imaju više od 500 dokaza za izborne malverzacije.

"Između ostalog u zahtjevu ćemo da tražimo da se postave kamere, video nadzor na svako biračko mjesto, da se uvedu skeneri, da se postave monitori za nadzor identifikacije dokumenata... Toliko je nebulozno da ova država i CIK kao takva institucija nemaju novce da tako malo uslova stvore da bi se izbori održali u normalnim uslovima", kazao je Miroslav Borojević, predstavnik “Narodnog pokreta Banjaluka zove”.

Sprečavanje posmatrača da uđu na sva biračka mjesta je dovoljan razlog da se izbori ponove, smatraju ovdašnji socijalisti koji su osvojili dva odbornička mandata, ali je tvrde očigledna izborna krađa.

"Nikakav cilj naš nije da neko od nas uđe u gradsku skupštinu i da tamo budemo ikebane, nego je cilj da se stvari promijene, a ne mogu se promijeniti ako je na sceni ogromna izborna krađa. U interesu građana Doboja, u interesu svih stranaka, pa i najjače, SNSD-a je da oni koji osvoje mandate, koji pobijede na izborima imaju legitimitet. Veoma je teško upravljati gradom četiri godine ako nemate legitimitet", poručio je Vedran Gligorić, predsjednik Izvršnog odbora dobojskih socijalista.

Dugogodišnji koalicioni partner lokalne vlasti, DNS je u nedjelju osvojio jedan mandat iako je u toku dana napustio izborni proces, a sve ostale partije koje traže nove izbore nisu uspjele da pređu izborni prag.

"Ja sam sve svoje glasače pozvao da ne izađu na izbore s obzirom da nisu stvoreni uslovi. I mogu slobodno da vam kažem da je to jedan presedan da ja nakon 25 godina bavljenja politikom nisam imao uslove, ni moja porodica da izađemo na izbore, to sve govori", kaže Slavko Gligorić, predsjednik dobojskog DNS-a.

Rade Janković, povjerenik SDS-a u Doboju, kaže da je njihov kandidat za gradonačelnika imao 2000 glasova, a stranka oko 400.

“Znači, nema nikakve teoretske šanse da to bude tako. Znači, nije se kralo jedan za jedan, da od 106 izbornih mjesta mi imamo samo 400 glasova, to je 3,7 po jednom mjestu, što je nemoguće", naveo je on.

U kojim slučajevima je moguće ponavljanje izbora pitali smo Nenada Paleksića, predsjednika GIK-a.

"Centralna izborna komisija donosi odluku o tome, ali to mora da se desi samo u situaciji ako je takvo narušavanje, i takve nepravilnosti prilikom provođenja izbora. Znači, takve nepravilnosti da utiču na rezultat, da rezultat drastično se mijenja. Ja vjerujem, ja sam ubijeđen da CIK neće imati razloga, da neće podleći pritiscima jer mi smo u kontaktu stalno s njima, i ja znam odlično kako oni razmišljaju, i kako se ponašaju, iako su na njih strahoviti pritisci da ljudi ne znam kako uopšte uspiju da rade profesionalno", rekao je Paleksić za “Nezavisne”.