Petarda upropastila život cijeloj porodici, trebaju pomoć

Kako se plaća online? Kada plaćate karticom online, to možete učiniti u nekoliko jednostavnih koraka: Na stranici za plaćanje unosite samo one podatke koji su zaista neophodni – broj vaše kartice, datum isteka i CVC2 kod sa poleđine kartice. Svi ti podaci su zaštićeni naprednim tehnologijama kao što su Mastercard SecureCode i Mastercard Identity Check, tako da se ne dijele sa trgovcem, već se razmjenjuju samo između Vas i Vaše banke Ukoliko Vaša banka nudi tu opciju, na stranici za plaćanje će se otvoriti novo polje u koje je potrebno da unesete dodatnu šifru za potvrdu Vašeg identiteta, takozvani OTP kod. Ovo je kod koji će Vam banka poslati automatski putem SMS poruke ili ćete ga generisati u svojoj m-banking aplikaciji To je to! Svako online kartično plaćanje ostaje zabilježeno na Vašem računu, tako da imate dokaz o plaćanju, koje je ujedno i garancija da možete ostvariti sva svoja potrošačka prava. Uživajte u sigurnim online plaćanjima uz Mastercard!