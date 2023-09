Peti odred Specijalne brigade policije: Godišnjica koja budi i bol i ponos

DOBOJ - Među 26 imena stradalih pripadnika Petog odreda Specijalne brigade policije na godišnjicu osnivanja ove formacije svog brata blizanca Ostoju pronašao je Mitar Nakić.

Na maglajskom ratištu 1994. poginuo je Ostoja, a skoro tri decenije kasnije na pitanje kakve mu budi emocije sjećanje na brata, Mitar Nakić kaže: "Teške, bolne, to se ne zaboravlja, to se nosi. Godine prolaze, ali to ne može da prođe. To jutro bio sam na dužnosti, bio sam u službi u gradu. Kada su mi javili, nisu rekli da je podlegao. On je izvlačio jednog svog kolegu, Radovana Nakića, u toj akciji je zadobio prostrelnu ranu u grudnom košu i prilikom dolaska do Banjaluke je iskrvario. Brat je imao 23 godine, nije bio oženjen. Odmah na početku je postao pripadnik Petog odreda. Ja sam tada bio ranjen, on je u stvari zamijenio mene. Ja sam trebao da idem, a on je otišao umjesto mene, i to je tako. Mi smo bili zajedno u običnoj policiji, u službi, i onda su se nekom selekcijom tražili malo bolji momci, mlađi, i onda sam ja izabran, a on je zamijenio mene kad sam ja bio ranjen".

Peti odred je osnovan 15. septembra 1992. godine. Njegovih pripadnika bilo je 430, među kojima je bio i Dragan Slavuljica koji je u 23. godini pristupio odredu.

Najteže je bilo kada su se, kaže, iz akcija vraćali bez svojih stradalih i ranjenih saboraca, kao i susret sa njihovim porodicama.

Na naše pitanje da li je doživio trenutak da su ga sekunde dijelile od smrti, veteran Petog odreda odgovara: "Naravno, više puta, nažalost. Evo, ostao sam čitav, nisam ni ranjen. Na vozućkom ratištu nekoliko metara od mene je pala minobacačka granata. Sreća što sam bio onako malo na nižem terenu, pa me nije zahvatilo ništa, to je najbliže što je bilo. Nisam ništa pomislio, nisam imao vremena da pomislim".

Nakon reorganizacije MUP-a RS, Peti odred je prestao s radom 2000. godine, navodi Nenad Stevanović, predsjednik Skupštine Udruženja "Veterani Petog odreda SBP", nakon čega su pripadnici prešli u druge organizacione jedinice.

"S obzirom na to da je mnogo godina prošlo od završetka rata, jedan određeni broj pripadnika SBP je penzionisan, određen broj naših kolega još je u MUP-u i, naravno, jedan broj naših kolega se snašao u privredi ili nekim drugim institucijama RS", kazao je Stevanović.