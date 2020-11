Petrović najavio krivične prijave protiv Liste za pravdu i red

TREBINJE - Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Trebinju Luka Petrović izjavio je da će biti podnesene krivične prijave protiv svih članova Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića jer je ponovnim brojanjem glasova utvrđeno da su pripisivali glasove sebi, a oduzimali SNSD-u.

"One partije koje su nas optuživale, prije svega Lista za pravdu i red, kao i pojedinci iz PDP-a, su u suštini uzimali glasove sebi. Na biračkom mjestu 182B004 oni su pripisivali sebi glasove, a oduzeli SNSD-u jedan glas i nacionalnoj manjini pet glasova. Na biračkom mjestu 182B30 ustanovljeno je, takođe, da je dopisano Listi za pravdu i red dva glasa iz nevažećih listića", rekao je Petrović na konferenciji za novinare u Trebinju.

On je dodao da će tražiti brojanje listića i na drugim biračkim mjestima kada to zakonski rokovi dozvole, jer je očigledno da je to bilo nauštrb SNSD-a, a na korist opozicionih partija, prije svega Liste za pravdu i red.

Petrović je objasnio da je povod za ponovno brojanje glasova u Trebinju, prema informacijama iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH, bila neusaglašenost baze iz Trebinja i baze iz CIK-a.

"Ni u jednom segmentu nismo učestvovali u zloupotrebama na dan izbora zato što smo željeli da nam izbori prođu u fer atmosferi", naglasio je Petrović.

On je istakao da su građani dali puno povjerenje SNSD-u i koaliciji, da je ostvaren jedan od rekorda što se tiče Izborne jedinice 9, ali i rekordan rezultat u Srpskoj.

Petrović je rekao da je SNSD, kada je riječ o redovnim biračkim mjestima, ostvario ubjedljivu pobjedu u Trebinju.

"To je 39,5 odsto od ukupnog tijela koje je izašlo i važećih listića, što nam donosi 12 mandata. Koalicioni korpus je uzeo ukupno 19 odborničkih mjesta i imaćemo stabilnu skupštinsku većinu", rekao je Petrović.

On je naveo da su sva tri opoziciona bloka izgubila izbore u Trebinju, te da je njihov potencijal 33 odsto, nasuprot kapaciteta koalicije okupljene oko SNSD-a koja je osvojila 67 odsto.

"U tom smislu potvrđujemo aposlutnu pobjedu aktuelne vlasti koja će nastaviti dalje da realizuje zacrtane programe i investicije u gradu", istakao je Petrović.

Petrović je dodao da je evidentan pad Hercegovačkog narodnog pokreta zajedno sa PDP-om koji su treći po snazi, drugi po snazi je SDS, a prvi po snazi opozicionog bloka u Trebinju je Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

"Lista za pravdu i red u Trebinju osvojila oko 2.420 glasova što je upola manje nego što je ta lista očekivala i što je imala 2012. godine", naveo je Petrović.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je zahvalio svima koji su mu dali podršku, te naveo da je u Trebinju bilo više od 900 posmatrača na izborni dan i da je evidentno da je Lista za pravdu i red pravila najveće probleme.