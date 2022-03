Plesne cipelice milije od telefona

DOBOJ - Ritam i držanje, dva najvažnija elementa u plesu, trude se da poprave članovi Plesne škole "Stage", koji radije vrijeme provode u plesnim cipelicama, nego s telefonima.

Njima je proteklog vikenda svoje dugogodišnje iskustvo prenio Matija Novosel, trener plesa i internacionalni sudija iz Hrvatske, koji je poručio da se ples razvija jednako kao i svaki drugi sport.

"Nogomet prije 20 godina i nogomet sada nisu isti, ne igra se jednako, nije ista tehnika. Međutim, onaj osnovni dio koji se boduje kod plesa, taj ritam, to držanje, postava, to je ostalo uvijek isto, i taj osnovni jedan dio je isti. Tek na jednoj malo većoj razini dolaze do izražaja neki drugi elementi, ali moram priznati da se ritam i držanje nisu promijenili od samih početaka do danas", rekao je Novosel te dodao da je za ples potrebna kombinacija ozbiljnosti i zabave, disciplina je ključna, a plesači se uče međusobnom pomaganju.

Tajne koraka standardnih plesova, poput valcera i quickstepa, usvajalo je pedesetak članova "Stage", i to takmičarske grupe uzrasta od devet do 15 godina.

"Mi nismo dosad nikada izlazili na državna prvenstva iz standardnih plesova, nego samo iz latino. E, sada on je nama postavio neke koreografije, uradio tehniku, i sad mi to pripremamo za iduću godinu. Znači, to se ne može spremiti za mjesec dana, svi misle da je ples tako sve jednostavno, međutim, nije. Znači, mi se pripremamo otprilike nekih godinu dana za iduće takmičenje", kaže Vera Tešnjak, instruktor sportskog plesa i osnivač "Stagea".

U ovoj plesnoj školi standardne i latino plesove uči oko 150 djevojčica i dječaka, a na dva sportsko-plesna para posebno su ponosni.

"Boris Cvijanović i Doris Đurđević su juniori 1, u standardnim plesovima su drugi u državi, a pioniri 2 Lucija i Leonardo Mišić su državni prvaci u latino plesovima, oni su stvarno u teškoj kategoriji osvojili državno prvenstvo", kazala je Tešnjakova.

"To znači da se razina definitivno podiže i stvarno zaslužuju jedno prvo mjesto. Bili su klubovi koji postoje po 20-25 godina čak, pa je u toj kategoriji ipak 'Stage' odnio prvo mjesto", smatra Novosel.