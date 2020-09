Po 4.000 KM za sufinansiranje potpomognute oplodnje za šest parova

DOBOJ - Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić uručio je danas rješenja za sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje za šest bračnih parova, u iznosu od po 4.000 KM, po prvom javnom pozivu koji je raspisala dobojska Gradska uprava.

Jerinić je rekao novinarima da će sredstva biti uplaćena direktno na račun klinike za koju se odluče korisnice i izrazio zadovoljstvo zbog uspješne realizacije prvog poziva, koji je i dalje otvoren, a odnosi se na vantjelesnu oplodnju.

On je parovima poželio sreću kako bi u narednom periodu bio organizovan prijem za nove sugrađane.

"Konkurs će biti trajna kategorija, a moja i želja gradske administracije je da ovaj projekat stalno živi i da pošaljemo jasnu poruku da će grad Doboj davati punu podršku svim ljudima koji žele da proširuju porodicu", izjavio je Jerinić i naveo da je Gradska uprava Doboja izdvojila značajna sredstva za pronatalitetnu politiku.

Jerinić je pozvao parove da ne odustaju od namjere da se ostvare kao roditelji, te da se aktiviraju u lokalnom Udruženju porodica sa problemom steriliteta "Novi život".

"Za pomoć su otvorena vrata Gradske uprave, koja će i u narednom periodu izdvajati sredstva za potpomognutu oplodnju u skladu sa odlukom Skupštine grada Doboja", poručio je Jerinić.

Predsjednik Udruženja porodica sa problemom steriliteta "Novi život" Aleksandra Sofrenić navela je da je Doboj jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Srpskoj koja nije ograničila životnu dob, već pravo na sredstva ostvaruju i žene koje imaju do 49 godina, a to je gornja granica do kada se rade postupci biomedicinski potpomognute oplodnje u Evropi.

"Na ovaj način podstiču se i parovi koji su odustajali ili bili pred odustajanjem da nastave svoju borbu ka potomstvu", izjavila je Sofrenićeva i dodala da su postupci potpomognute oplodnje, u zavisnosti od procedure, jako naporni i skupi.

Tridesetsedmogodišnja Bojana Đuričić rekla je da se već devet godina bori za potomstvo, a u tom periodu je imala tri neuspješna tretmana.

Skupština grada Doboja je na sjednici održanoj 14. jula prihvatila odluku da bračnim parovima sa po 4.000 KM budu sufinansirani troškovi jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje, da će postupak sufinansiranja biti izvršen putem javnog konkursa koji se za tekuću godinu objavljuje u prvom kvartalu i ostaje otvoren do 30. novembra ili do utroška budžetom planiranih sredstava, a u saradnji sa dobojskim Udruženjem porodica sa problemom steriliteta "Novi život".