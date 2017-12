Po osnovu "bijelog hljeba" u džep strpao 40.000 KM

BIHAĆ - Bivši gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević, uživajući privilegiju "bijelog hljeba", inkasirao je u proteklih 12 mjeseci nešto više od 40.000 maraka, potvrđeno je u Administrativnoj upravi ovog grada.

Galijašević je po prestanku mandata i predaji dužnosti novoizabranom gradonačelniku Šuhretu Fazliću, nakon lokalnih izbora u prošloj godini, podnio zahtjev za ostvarivanje plate po osnovu pomenute institucije "bijelog hljeba". Podsjećamo da je time omogućeno bivšim funkcionerima da mogu primati platu u trajanju od godinu dana nakon isteka mandata, ukoliko u tom periodu ne pronađu novo zaposlenje.

Kako je potvrđeno iz finansijske uprave grada Bihaća, Galijašević je u proteklih godinu dana prvih šest mjeseci primao platu u iznosu od 4.500 maraka, a nakon toga polovinu tog iznosa. Aktuelni gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić rekao je kako nije bilo nikakvih zakonskih prepreka kako se ne bi udovoljilo zahtjevu Galijaševića.

"Bivši gradonačelnik je podnio zahtjev i on na to ima pravo. Ja sam to potpisao jer je tako zakonom određeno. Nadali smo se da će u međuvremenu pronaći posao, jer je bilo nekih naznaka, ali to se nije desilo, pa je ispalo ovako", istakao je Fazlić. Napomenuo je kako je na taj način izbjegnuta moguća veća šteta po gradski proračun, budući da bi u slučaju tužbe morali platiti zateznu kamatu i sudske troškove.

Zanimljivo je kako je Galijašević po završetku proteklih lokalnih izbora izjavio kako neće tražiti pravo na "bijeli hljeb", ali se ubrzo predomislio i podnio takav zahtjev. Rekao je kako se na to odlučio zbog toga što mu je namješteno kriminalno djelo te da su za to odgovorni upravo oni koji danas imaju vlast u Bihaću.

Podsjećamo da je bivši gradonačelnik Bihaća uhapšen i optužen protekle godine zbog uzimanja mita od lokalnih poduzetnika, a uskoro će mu se suditi pred Općinskim sudom u Bihaću.