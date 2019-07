Poboljšan kvalitet vode

KOSTAJNICA - Komunalno preduzeće "Komunalno" Kostajnica realizovalo je ove godine dva značajna projekta s ciljem poboljšanja kvaliteta vode, rekao je Srni direktor preduzeća Efraim Podinović.

"Prvi značajan projekat je popravka i puštanje u rad hlorne stanice, koja je zapravo sistem dizajniran tako da omogući potpuno bezbjedno hlorisanje vode. U okviru drugog projekta sanirana je kaptaža 'Crno vrelo'", rekao je Podinović.

On je pojasnio da je tokom kišnih perioda dolazilo do zamućenja vode zbog vodopropusnosti starih betonskih cijevi kojima je kaptirano vrelo, te da nakon sanacije kaptaže "Crno vrelo" to više ne bi trebalo da se dešava.

Prema njegovim riječima, fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza uzoraka vode vrši se jednom mjesečno u Institutu za javno zdravstvo, a uzorci se uzimaju na izvorištu i iz distributivne mreže.

Podinović je istakao da je posljednja analiza od 16. jula pokazala da je voda ispravna i bezbjedna za korištenje, što, kako je naveo, predstavlja samo potvrdu svakodnevnog stručnog upravljanja sistemom i pravilnim tretiranjem vode za ljudsku upotrebu.