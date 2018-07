Počela izgradnja četvrtog mosta u Bjeloševcu

BIJELJINA - U bijeljinskoj mjesnoj zajednici Bjeloševac počela je izgradnja mosta, procijenjene vrijednosti radova 25.000 KM, koji će povezivati lokalne puteve prema Čengiću i mjesnim zajednicama Banjica, Glavičice i Kacevac.

"Gradimo četvrti most u ovoj mjesnoj zajednici. Pomoći ćemo ljudima da lakše dođu do susjednih mjesnih zajednica, ali i do obradivih površina s druge strane rijeke", rekao je novinarima načelnik gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Tomica Stojanović.

Rok za završetak radova je 45 dana.