Počela izgradnja pruge od Ilidže do Hrasnice

SARAJEVO - Nakon višedecenijskih priča o pruzi do Hrasnice, danas su počeli radova na izgradnji tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice.

Prvi put ova pruga se u planovima spominjala u godinama prije Olimpijskih igara 1984. godine.

"Svjedočimo istorijskom, velikom danu za Sarajevo, za Vladu KS, za učesnike projekta, za mene, za sve građane našeg kantona. Počinjemo sa izgradnjom pruge do Hrasnice. Dočekali smo da pruga do Hrasnice prestane biti samo priča. Obećao sam da će se pruga širiti do Hrasnice i evo i to obećanje ispunjavamo. Sretan sam i neka i ova pruga bude još jedan uspješan projekt svih nas", istakao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta tokom početka radova.

Izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice značiće prvo proširenje pruge nakon 60 godina.

Podrazumijevat će izgradnju oko 13 kilometara kolosjeka, dvije okretnice na Ilidži i u Hrasnici, te po 10 tramvajskih stanica u oba smjera.

Ovo je još jedan projekt u Kantonu Sarajevo koji se provodi u skladu s pravilima i procedurama EBRD-a, od koje su osigurana kreditna sredstva za realizaciju ovog projekta.

Očekivani rok za završetak radova na izgradnji tramvajske pruge je 18 mjeseci, a vrijednost projekta je 25 miliona eura, bez PDV-a.