Počela izgradnja vodovodne mreže u Banjici

U Banjici, mjesnoj zajednici u jugozapadnom dijelu Semberije, počela je izgradnja vodovodne mreže za oko 70 domaćinstava, a vrijednost prve faze projekta je 70.000 konvertibilnih maraka i finansiraće je Grad Bijeljina.

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić pojasnio je da će dovođenje vode do korisnika u Banjici koštati ukupno 320.000 КM.

"Danas su počeli radovi na kaptaži izvora Studenac, a uslijediće izgradnja rezervoara, potisnog cjevovoda, pumpne stanice i transportnog cjevovoda. Gradska uprava je obezbijedila novac za prvu fazu, a kada dođe do širenja mreže prema domaćinstvima i tu ćemo učestvovati sa 80 odsto sredstava. Banjicu smo posjetili prije mjesec dana kada su mještanima presušili bunari zbog nedostatka podzemnih voda i zato je ovaj projekat od izuzetne važnosti za njih", poručio je Mićić.

Tehnički direktor "Vodovoda i kanalizacije" Ivana Stanišić istakla je da je u prethodnom periodu urađeno mnogo kada je riječ o proširenju vodovodne mreže takozvanog Južnog prstena.

"Izgrađen je cjevovod od naselja Nova Janja do centra Modrana, urađeni su glavni projekti daljeg proširenja glavnog transportnog cjevovoda do naselja Suvo polje, postoji glavni projekat do sela Glavičice, kao i idejno rješenje za kompletno područje južnog dijela Semberije. Nakon što u Banjici izgradimo potosni cjevovod i pumpnu stanicu, uslijediće gradnja pet kilometara distributivne mreže u ovom selu", naglasila je Stanišićeva.

Mirko Petrović iz zaseoka Brđani kaže da je izgradnja vodovodne mreže u Banjici neophodna za mještane, jer nijedna kuća u selu nema pitku vodu.

"Do sada smo bili prinuđeni da je dovozimo cisternama, a problem je što je voda, osim za piće, potrebna i za stoku", dodao je Petrović.

Mićić se, tokom boravka u Banjici, susreo i sa visoko prepodobnom igumanijom Martom, nastojateljicom Manastira Tavna, koja je njemu i Gradskoj upravi Bijeljine poželjela sreću i uspjeh u daljem radu.