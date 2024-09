Počela rekonstrukcija Mašinskog mosta

SANSKI MOST - Radovi na rekonstrukciji Mašinskog mosta preko rijeke Sane, koji predstavlja jedan od izlaza iz Sanskog Mosta na magistralni put koji ovaj grad povezuje s Ključem, započeli su juče.

Zbog toga je privremeno obustavljen saobraćaj na ovom infrastrukturnom objektu, a kako su nas informisali izvođači radova, u prvoj fazi planirano je uklanjanje stare i postavljanje nove zaštitne ograde. Ova faza radova koštaće oko 60.000 maraka, dok će u drugoj, završnoj fazi, uslijediti farbanje željezne konstrukcije mosta i izgradnja rasvjete. Putem javnog poziva za izvođača radova odabrana je firma "Procesna oprema inženjering" iz Laktaša.

Inače, Mašinski most je jedan od prepoznatljivih simbola Sanskog Mosta i izgrađen je za vrijeme vladavine Austrougarske monarhije, kada je prvobitno bio željeznički most preko kojeg je saobraćao legendarni "ćiro". Ukidanjem željezničkog saobraćaja u Sanskom Mostu sredinom sedamdesetih godina pružna trasa je pretvorena u saobraćajnicu. Od tada pa do danas saobraćaj preko ovog mosta odvija se jednom kolovoznom trakom. Iako saobraćajni znakovi definišu pravo prvenstva prolaza, često se događa da se dva vozila susretnu na sredini mosta, a tvrdoglavi vozači posvađaju se oko prava prvenstva prolaza, te je nerijetko dolazilo i do fizičkih incidenata. Ipak, i pored toga lokalna vlast se nije odlučila za proširenje ili izgradnju novog mosta, te je uslijedila rekonstrukcija postojećeg objekta.

