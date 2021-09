Počela sjednica SO Srebrenica, odlučuju o smjeni Durakovića

SREBRENICA - Počela je sjednica Skupštine opštine (SO) Srebrenica, na kojoj će odbornici odlučivati o smjeni SO Ćamila Durakovića.

Gotovo je potpuno izvjesno da će Duraković biti smijenjen sa te pozicije, jer su srpski odbornici već dogovorili da za to glasaju.

Prethodno su, podsjetimo, odbornici srpske nacionalnosti u SO Srebrenica dostavili prijedlog za njegov opoziv.

"Podnosimo prijedlog za opoziv predsjednika SO Srebrenica. Prijedlog podnosimo zbog neprimjerenog i nedoličnog ponašanja i istupa predsjednika Skupštine putem medija gdje nastupa u svojstvu funkcionera Skupštine, a ne u svoje lično ime, te kršenja poslovnika u vezi sa zakazivanjem sjednica SO", navedeno je u prijedlogu dostavljenom Kolegijumu SO.

Kako su dodali, razlog za opoziv je uzastopno kršenje Ustava Republike Srpske, negiranje Republike Srpske, te omalovažavanje funkcionera Milorada Dodika i Nenada Stevandića.