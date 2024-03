Počeli radovi na širenju trolejbuske mreže do Vogošće

SARAJEVO - Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta obišao je danas gradilište i trasu kojom će trolejbus nakon 30 godina ponovo ići do Vogošće i sa izvođačem radova i nadzorom razgovarao o svim aktivnostima koje slijede u realizaciji ovog projekta.

Počela je prva faza radova, koja podrazumijeva sanaciju elektrovučnih podstanica u Hotonju i Vogošći.

Projektom je predviđena izgradnja kontaktne mreže u dužini od 8,6 kilometara, obnova postrojenja elektrovučnih podstanica, saniranje i obnova postojećih, te izgradnja novih stubova kontaktne mreže.

“Trolejbuske linije su ranije vozile do Vogošće, mreža je nažalost tokom rata uništena, a naša odluka je bila da trolejbus nakon 30 godina vratimo u Vogošću, iako se to odmah nakon uništenja trebalo i moralo obnoviti. Vraćanje trolejbusa u Vogošću uveliko će promijeniti kvalitet života i ponosan sam što sam dio još jednog velikog projekta za naš kanton”, poručio je ministar Šteta, dodavši da će se građani Kantona Sarajevo u 2025. godini ponovo voziti trolejbusom do Vogošće.

Za rekonstrukciju trolejbuske kontaktne mreže sredstva su obezbijeđena putem zajma kod Evropske investicione banke.

