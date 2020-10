Počelo izdavanje kartica za penzionersku prodavnicu

TREBINJE- Trebinjski „Agrarni fond“, pri kome od prošlog četvrtka djeluje prodavnica za penzionere, počeo je izdavanje kartica „PENZIONER +“.

Na osnovu tih kartica će penzioneri Trebinja koji spadaju u subvencionisane kategorije u ovoj prodavnici kupovati osnovne životne i higijenske namirnice po povoljnim cijenama.

Veselin Dutina, direktor „Agrarnog fonda“, kaže da su neke kartice već podijeljene, a da zvanična podjela kartica, koje je uradila Gradska uprava, počinje sutra u prostorijama prodavnice „Treća dob“ i to od 8 do 18 časova.

„Prodavnica koja se nalazi na lokaciji nove autobuske stanice radi svakim radnim danom od 8 do 18 časova, osim nedjelje, pa će svakog tog dana penzioneri u njoj moći da podignu i svoje kartice i da odmah krenu u kupovinu“, precizirao je Dutina.

On je napomenuo da penzioneri za preuzimanje kartice sa sobom moraju ponijeti i ličnu kartu, kao i posljednji odrezak od penzije.

Prodavnica je snabdjevena sa oko 60 vrsta namirnica i higijenskog materijala, ali će se, kako je najavljeno, asortiman proširivati u skladu sa dogovorom sa penzionerskom populacijom.

Za penzionere sa primanjima do 200 maraka davaće se popust od 50 %, dok će oni penzioneri sa penzijama do 300 КM imati popust od 35 %, a oni koji imaju penzije do 404 КM, što je republički prosjek, imaće popust od 25 %.