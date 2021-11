Počelo jesenje pospremanje Trebinja

TREBINJE - U Trebinju je danas organizovana tradicionalna velika jesenja akcija čišćenja grada kojoj se odazvalo oko 250 Trebinjaca i Trebinjki.

Akciji su se uglavnom odazvali zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Trebinje, te službenici iz nadležnih gradskih odjeljenja, ali i oni iz javnog i privatnog sektora, a ovoga se puta čiste prilazi gradu.

"Dešava nam se nažalost da imamo ljudi koji samo uslikaju nešto negativno u gradu i postavlja pitanja o tome da li je moguće tako nešto, ali neće da otklone to što primijete i da počiste, pa smo mi zbog onih nesavjesnih koji bacaju, ali i onih koji samo kritikuju, do sada organizovali više ovakvih akcija, jer postoje nadležni organi koji su za to plaćeni, ali ne mogu sve da stignu“, kazao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Pojašnjavajući da gradska uprava ovakve akcije organizuje svake godine u više navrata, a pred turističku sezonu i poslije sezone obavezno, Ćurić dodaje da Trebinje mora po svaku cijenu zadržati epitet jednog od najčistijih gradova regiona.

Akciji su se, osim nadležnih ustanova i preduzeća, među kojim su bili i radnici Komunalnog preduzeća i ustanove Ekologija i bezbjednost, odazvali i medijski radnici lokalnih "Radio Trebinja" i "Glasa Trebinja", te gradskih odjeljenja i vatrogasnih društava.

"Danas je dobra prilika i lijepo vrijeme da očistimo prilaze gradu sa svih strana, a nadležne službe će raditi uređenje zelenih površina u centru grada, pa prema naseljima Gorici, Banjevci, kod tržnog centra "Bingo", tako da je u pitanju jedna velika akcija u kojoj se moramo zahvaliti svim volonterima koji su se odazvali", naveo je Stevan Bekan, direktor Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost".

U akciji će, osim sakupljanja otpada, biti ukalnjano i sitno rastinje oko saobraćajnica, kako bi prilazi gradu bili što čistiji.