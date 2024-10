Počelo uklanjanje željezničkog mosta u Prijedoru (FOTO)

PRIJEDOR - U Prijedoru je danas počela demontaža i uklanjanje starog željezničkog mosta preko rijeke Gomjenice.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Aleksandar Šobot izjavio je da će to biti urađeno u roku od par dana.

"I stavljamo tačku na ovaj most koji je stvarao veliku prijetnju za stanovnike i mještane naselja Gomjenica", rekao je Šobot prenosi Infoprijedor.

Stari most u Gomjenici služio je za saobraćaj uskokotračnom prugom koja je vodila za Drvar.

"Vremenom je došao u stanje koje je došao i stvarao veliku prijetnju kada su veliki nivoi vodostaja i dovodio do bojazni stanovnika Gomjenice da će u jednom trenutku doći do samog pada mosta i blokiranja korita Gomjenice koje bi na kraju dovelo do izlijevanja i do velikih šteta i poplava, a ovo naselje je već uveliko bilo oštećeno što se tiče samih poplava", dodao je Šobot.

On je naveo da je vrijednost radova oko 20.000 KM.

