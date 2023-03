Počeo lov na buduće brucoše

DOBOJ - U lov na buduće brucoše krenulo je petnaest fakulteta i dvije akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji, osim na svršene srednjoškolce iz BiH, računaju i da će se njihovi vršnjaci iz inostranstva odlučiti da studiraju u Brčkom, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu, Palama, Foči, Zvorniku, Trebinju.

Medicinski fakultet u Foči godinama je jedan od najpoželjnijih među maturantima, a na naše pitanje koliko ga je teško upisati Olivera Govedarica, docent na ovoj visokoškolskoj ustanovi, odgovara:

"Medicinu je dosta teško upisati zato što, recimo, obično bude tri puta veći broj prijavljenih nego što mi primamo, tako da se izabere studentski krem. Najviše, naravno, dolaze studenti iz istočnog regiona, ali imamo dosta studenata i iz Crne Gore, Srbije, pogotovo dio oko Užica, Požega, Prijepolje. Imamo mnogo studenata iz dobojske regije, baš sam bila na vježbama sa jednom koleginicom i ona je rekla da je iz Doboja. Imamo dosta iz Teslića, Doboja, čak i iz Federacije, nama je blizu Goražde. Imamo i studente iz inostranstva, uglavnom iz Italije, Egipta, sada i iz Indije, Pakistana, Šri Lanke", kaže Govedarica.

Sa Sicilije je u Foču prije dvije godine stigao Frančesko Torkija, koji studira medicinu.

"Došao sam ovdje jer sam htio studirati vani, a ne u Italiji. I vidio sam da je ovo baš dobar fakultet. Imamo super profesore, super doktore i vidio sam da je svaki student zadovoljan. Moj cilj sada je da dovedem što više mogu studenata iz Evrope i do sada na fakultetu imamo 250 stranih studenata. Jedino što mislim da je bilo malo teško je jezik, trebalo je vremena da ga naučim", iskren je Torkija.

Svake godine pokušavamo da studijske programe uskladimo sa tržištem rada i sa međunarodnim tokovima, navodi Vladimir Vladičić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Akcenat se zadnjih godina stavlja na strane studente, kojih trenutno ima 400.

"Ove godine imamo u ponudi studentski program stomatologije na engleskom jeziku, imamo u ponudi vokalno-instrumentalni studijski program na Muzičkoj akademiji na ruskom jeziku, a u proceduri je pokretanje nastave na nekim studijskim programima Elektrotehničkog fakulteta, kao i drugih fakulteta na stranim jezicima", izjavio je Vladičić.

Iako su studije i boravak u studentskim domovima besplatni, maturanti koje smo u Doboju tokom predstavljanja fakulteta koje im nudi Univerzitet u Istočnom Sarajevu anketirali imali su različite planove za budućnost.

"Zanima me menadžment, proizvodnja, ekonomija i trgovina. Ovdje dosta toga ima. Planiram da studiram ekonomiju ili menadžment u Beogradu, ako uspijem, naravno, ako se prođe prijemni. Primamljiv mi je i Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju", kazala je Ema Vuković.

"Završavam za CNC tehničara, ali dalje planiram da upišem grafički dizajn, volim da crtam i volim više kreativni rad. Planiram da studiram u Banjaluci ili u Novom Sadu", navodi Tatjana Nagradić.

"Jako volim informacione tehnologije. Imam jednu opciju, američki online fakultet. Ta mi se opcija najviše sviđa jer nije klasična kao ostale, nema tog stresa 'danas je ispit'. To mi je za sada najvjerovatnija opcija, upisaću se na Institut za prirodnu medicinu, to je američki fakultet, sviđa mi se pristup, dosta je jeftinije od ostalih fakulteta, što me malo začudilo", kazao je Igor Ilić, kojeg smo zatekli pored štanda Medicinskog fakulteta na kojem mu se, kaže, svidjela prezentacija, ali priznaje da nema želju da bude ljekar.