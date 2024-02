Počeo prvi upisni rok za prvačiće

SARAJEVO - Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo počeo je prvi upisni rok za prvačiće koji će trajati do 29. februara.

Školskim obveznikom smatra se dijete koje do 1. marta tekuće godine navrši pet i po godina života, odnosno u prvi razred se može upisati i dijete mlađe uzrasne dobi, ukoliko postoji zahtjev roditelja, preporuka komisije koja smatra da je to u najboljem interesu djeteta i ukoliko dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Sve škole u Kantonu Sarajevo su obaviještene da se upis djece u prvi razred realizira putem poziva koji je objavljen na web stranici škole.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u okviru aktivnosti unaprjeđenja procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama, sa posebnim akcentom na digitalizaciju dijela administrativnih procesa, obavještava da je uvjerenja o pohađanju predškolskih ustanova, kao i obrazac o upisu djece u osnovnu školu moguće preuzimati u predškolskim ustanovama (privatnim ili javnim) koje je pohađalo dijete.

Iz Ministarstva su naglasili da su shodno Zakonu saglasni sa upisom učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području škole, a na zahtjev roditelja/staratelja, ukoliko škola može ispoštovati pedagoške standarde i normative za osnovnu školu, odnosno ukoliko škola ima kadrovske i prostorne kapacitete.

