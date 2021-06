Počeo štrajk zdravstvenih radnika u Sarajevu

SARAJEVO - Zdravstveni radnici u Sarajevu od jutros su u štrajku, Edo Selimić, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, i dodao da medicinari ipak obavljaju dobar dio posla te da ni na koji način ne ugrožavaju zdravlje građana.

Selimić kaže da samo vlasti ugrožavaju zdravlje i život građana.

"Radićemo u skladu sa zakonima o štrajku i zdravstvenoj zaštiti. U skladu s protokolom koji propisuje koji poslovi se ne smiju obustavljati za vrijeme štrajka, nijedan hitni slučaj neće biti vraćen, dijete koje dolazi na redovnu imunizaciju neće biti vraćeno, rade se uputnice, laboratorijske i obrade preoperativnih zahtjeva… U nevjerovatno velikom postotku mi radimo", objašnjava Selimić upitan kakve zdravstvene usluge građani Sarajeva od danas (ne)mogu dobiti.

Kada je riječ o vakcinaciji protiv koronavirusa, on podsjeća da ona nije u obaveznom programu vakcinacije, već je dobrovoljna te da posla u tom pogledu svakako nemaju, jer nema vakcina.

"Nećemo mi ugroziti zdravlje građana, nego kantonalna i federalna vlast, jer do ovog trenutka nisu kupili nijednu vakcinu", decidan je Selimić.

Kaže da građani ne trebaju dolaziti u Zetru jer im vlast nije objasnila da imaju tek toliko vakcina da mogu vakcinisati onkološke pacijente, pripadnike sigurnosnnih agencija i uraditi revakcinaciju, što će se završiti ove sedmice.

"Svjedoci smo da vlade Federacije i Kantona Sarajevo nisu nabavile ni jednu vakcinu, dakle ono malo što vakcinišemo jesu vakcine iz donacija i Kovaksa", kaže Selimić, tvrdeći da Vlada KS svoje neznanje i nerad pokušava prikriti spinom.

"Pokušavaju prebaciti odgovornost, građane okrenuti protiv nas", tvrdi Selimić.

Kako dodaje, u ovom trenutku, u Zetri smo morali imati 550.000 doza vakcina, kako bi 66 odsto građana Kantona bilo vakcinisano, prije četvrtog vala pandemije koji se očekuje u 11 mjesecu.

Upitan o narednim koracima u njihovoj sindikalnoj borbi, Selimić podsjeća da je u petak s ministrom zdravstva KS Harisom Vranićem usaglašen kolektivni ugovor.

"Očekujem da me danas ili sutra ministar zdravstva pozove u svoj kabinet, da svaku stranicu parafiramo, da je niko ne može mijenjati, to će to onda doći na sto premijeru Edinu Forti i Vladi. Onda je na njima da li će potpisati ili ne", zaključuje Selimić, prenosi Klix.ba.