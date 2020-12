Podijeljene fotelje u Stanarima: SNSD odlazi u opoziciju, SDS ulazi u vlast

STANARI - Fotelje u najmlađoj opštini u RS su podijeljene, još se, doduše, ne znaju zvanično imena onih koji će u njima sjediti, ali ono što je sigurno jeste da sa osam osvojenih mandata, najviše od svih partija, SNSD odlazi u opoziciju, dok će novi načelnik imati podršku Ujedinjene Srpske, socijalista, SDS-a i DNS-a.

SNSD-u je bio potreban još samo jedan odbornik da bi imao većinu, ali su socijalisti i DNS podržali novog načelnika iz Ujedinjene Srpske, pa je nakon potpisivanja koalicije poznato da će mjesto predsjednika Skupštine pripasti SP-u, potpredsjednik će biti iz US, dok će zamjenik načelnika Radojice Ćelića biti kadar SDS-a.

"Mi smo pružili ruku svima, svim političkim partijama u Stanarima. Dakle, mi smo pružili ruku i SNSD-u. A SNSD nije htio našu pruženu ruku, nego je posmatrao Ujedinjenu Srpsku kao neprijateljsku partiju. Oni su pokušali da po rezultatima izbora koaliraju sa svima. Međutim, nijedna od partija koja je osvojila mandat nije željela s njima u koaliciju i svi su im okrenuli leđa, tako da su oni totalni tragičari izbora", kaže Radojica Ćelić.

Goran Jerinić, predsjednik stanarskog SNSD-a, odgovara da izjava Ćelića jednostavno nije tačna.

"Nismo obavljali nikakve razgovore u vezi s tim pitanjem, a u čitavoj kampanji on je dosadašnjeg načelnika i vlast u Stanarima upravo tretirao kao kriminalne, kao nešto što će strpati u zatvor, tako da ta informacija nije tačna, jer nije bilo nikakvih razgovora na tu temu. Ono razgovora što smo mi vodili jeste sa jednim odbornikom iz DNS-a, koji je s nama bio zajedno u kampanji i u zadnjem momentu je izjavio da ide na drugu stranu, a sa US nije bilo nikakvih pregovora", rekao je Jerinić.

Tu stranku najviše je iznenadilo što su joj leđa okrenuli socijalisti.

"Do nekog prvog značajnijeg mimoilaženja došlo je još 2018, kada smo mi optuženi da nismo radili za zajedničke kandidate koalicije, iako to nije istina, mi smo radili. Međutim, SNSD nije to prihvatio i tada su nam smijenili neke kadrove. Nekako smo te odnose tada 'popeglali' i mi smo čitav mandat izgurali, ostali smo zajedno. Smatram da smo mi svoj mandat časno odradili, pružali smo podršku odlazećem načelniku i tu nema ništa što nam se može prigovoriti", poručio je Denis Stevanović, predsjednik stanarskog SP-a.

Socijalisti će, osim pozicije predsjednika Skupštine, svoje kadrove imati i na mjestu načelnika jednog odjeljenja te dvije direktorske pozicije u "Ekosferi" i Sportsko-turističkoj organizaciji.

Iz petogodišnje opozicije u vlast ulazi SDS, koji će za podršku Ćeliću, osim zamjenika načelnika, dobiti i poziciju načelnika jednog odjeljenja, direktorsko mjesto u biblioteci i poziciju starješine Vatrogasne jedinice.

U SDS-u navode da će u naredne četiri godine njihovi kadrovi imati priliku da se pokažu.

"Nije rano govoriti o imenima. Polazi se od prvih ljudi stranke, ljudi koji su dali svoj veliki doprinos, ljudi koji zadovoljavaju stručno, obrazovno, i određene opšte i posebne kriterijume za radna mjesta, odnosno pozicije koje se tu nalaze na raspolaganju", kazao je Branko Vuković, lider stanarskog SDS-a.

Skupština u Stanarima broji ukupno 17 odbornika, pored osam SNSD-ovih, u parlamentarne klupe će sjesti i četiri odbornika US, po dva socijalista i SDS-a i jedan DNS-a i oni će činiti skupštinsku većinu.