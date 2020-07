Pogoršana situacija u Bijeljini, zaraženo i sedam medicinskih radnika

BIJELJINA - Na području Grada Bijeljina u posljednja 24 sata potvrđen je 21 novi slučaj virusa korona. Među njima su četiri zdravstvena radnika, a ranije je potvrđena zaraza kod još tri ljekara.

"Sve se desilo van zdravstvenih institucija i Kovid-19 nije ušao u bolnicu. Uposlenici su bili na godišnjem odmoru kada su se zarazili. U bolnici su svi testirani i svi su negativni na korona virus", kazala je direktorica Bolnice u Bijeljini Milica Lovrić.

Kazala je da je jedan od ljekara bio na specijalizaciji u Srbiji i donio virus.

"Ljudi imaju pravo da se kreću van radnog vremena, to je njihova odgovornost. Imaju pravo da se druže. U bolnici svi zdravstveni radnici imaju potrebnu opremu da zaštite sebe i pacijente", kazala je Lovrić.

U Kovid dijelu trenutno je smješteno 11 pacijenata i većina ih ima upalu pluća. Direktorica je naglasila kako svaki pacijent koji ulazi u bolnicu prvo bude testiran. U punom kapacitetu rade od 1. jula.

Za sada nema oboljelih zdravstvenih radnika u Domu zdravlja Bijeljina.

GradonačelnikBijeljine Mićo Mićić rekao je da je stanje vrlo ozbiljno jer su u jednom danu imali broj pozitivnih kao ukupno za protekla četiri mjeseca.

"To govori da je došlo do opuštanja i što smo pogranični grad pa ljudi dolaze iz drugih mjesta došlo do širenja korona virusa. Apleujemo na građane da se suzdrže od prihvatnih žurki i svi lokali koji rade da poštuju pravila i radno vrijeme. Jedno druženje je izazvalo zarazu kod ovolikog broja ljudi. Nećemo pooštravati mjere, ali ćemo raditi začajnije na poštivanju mjera", rekao je Mićić.

Danas se održava i vanredno zasjedanje Kirznog štaba grada Bijeljina zbog novonastale situacije.

(N1)