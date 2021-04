Policajci kupili poklone "Prijateljskoj kući"

DOBOJ - Dva dana bila su dovoljna pripadnicima Policijske uprave Doboj da međusobno prikupe novac, kojim su za potrebe "Prijateljske kuće", između ostalog, kupili DVD plejer i usisivač.

"Sakupili smo dovoljno novčanih sredstava da kupimo sve ono od tehnike što je njima nedostajalo, sredstva za higijenu, prehrambene proizvode i mnoge druge. Posebno mi je drago što smo imali veliku podršku svih kolega kako iz zgrade PU, tako i policijskih stanica Doboj 1 i 2, Saobraćajne policije i Jedinice žandarmerije", rekla je u petak Dragana Kerkez, portparol PU Doboj.

Prihvatilište za djecu bez roditeljskog staranja "Prijateljska kuća" više od dvije decenije vodi Nizozemka Marliz van Hofen, koja ističe da joj je mjesečno potrebno oko 9.000 KM da finansira sve potrebe ovog objekta.

Na naše pitanje da li se u kući najviše troši deterdženta za veš, Marliz uz osmijeh odgovara:

"Ne znam šta ide najviše, brašno, mlijeko... Deterdžent je puno skup, to je veliki trošak, ali je i vreća brašna isto skupa, 25 kg brašna traje sedam do 10 dana, znači tri vreće mjesečno. Troši se to, djeca zdrava, jedu."

Ona ističe da se "Prijateljska kuća" izdržava od novca prikupljenog od donatora u Nizozemskoj.

Do sada je u "Prijateljskoj kući" boravilo oko 60 djece, a sada ih je trenutno petoro, uzrasta od 12, 13, 14, 15 i 18 godina.

"Sve su to neki puberteti, ali je lijepo, zanimljivo. Aktuelno je online učenje, ali i opuštanje da ne bude previše ni straha, ni stresa, ni dosade", kaže Marliz.

Svoju humanu misiju pripadnici PU Doboj realizovali su povodom obilježavanja 4. aprila, Dana policije, a istim povodom je ispred zgrade PU Doboj služen parastos za 127 stradalih pripadnika policije.

Svoju humanost policajci pokazuju svakodnevno, pa su tako prije nedjelju dana u Petrovu spasili život ženi koja je u dva navrata pokušala da izvrši samoubistvo.

"Često policijski službenici PU Doboj imaju takve situacije gdje učestvuju u spasavanju života. Isto tako imali smo prije mjesec dana na području PS Brod jedno lice koje je pokušalo da izvrši samoubistvo vješanjem, gdje su nakon razgovora policijski službenici uspjeli da ga odgovore", podsjetio je Slobodan Radinković, načelnik PU Doboj.