Policajci mališanima donijeli igračke u vrtić

TREBINJE - Načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa je, zajedno s komandirima policijskih stanica Trebinje i Ljubinje Veselinom Milićevićem i Ilijom Ćukom, u prva dva junska dana posjetio dječje vrtiće "Sveta Evgenija" u Trebinju i "Ljubinje" u Ljubinju, kako bi mališanima ovih ustanova uručio igračke, koje su za djecu pripremili pripadnici ove uprave.

Laketa je istakao da su se policajci iz Hercegovine odlučili na ovaj potez jer su izostala ranija druženja s najmlađom populacijom kroz Dan otvorenih vrata, ali se rad policije djeci može približiti i na ovaj način, kroz projekat "Rad policije u zajednici", u okviru kojeg su ranije posjetili i Udruženje "Bebe" iz Trebinja.

"Mi smo na ovaj način željeli da pokažemo i to da je policija tu kako bi brinula za svoje građane i u njihovoj je službi. To je možda napotrebnij pokazati onima najmlađeg uzrasta, svjesni da smo nekima od njih idoli, ali se možda neki i plaše uniformi, tako da smo im ovoga puta pokazali da za to nema razloga", kazao je Laketa.

Vaspitačice u oba hercegovačka vrtića su istakle da su i osoblje i mališani veoma prijatno iznenađeni ovom posjetom, koja će na djecu zasigurno ostaviti snažan utisak.

"Otkako su saznali da nam policija donosi igračke djeca o tome nisu prestala da govore s oduševljenjem, a što se tiče nas vaspitača - i mi smo oduševljeni jer djeci igračaka nikada ne može biti dosta, naročito što su ove s dosta pažnje birane", kazala je direktorica vrtića "Sveta Evgenija" Vanja Jovanović, s kojom se složila i njena koleginica iz Ljubinja Milena Turanjanin.

Mališani su tokom ovih posjeta imali priliku da se upoznaju s policijskim poslom i opremom kojom raspolažu policijski službenici.