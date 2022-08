Policija odlučila, obustavlja se saobraćaj u Maoči

BRČKO - Šef Policije Brčko distrikta odobrio je privremenu obustavu saobraćaja u Mjesnoj zajednici Maoča radi izgradnje oborinske kanalizacije u ovom naselju.

"Privremeno obustavljanje saobraćaja odvijaće se od 12. avgusta do 31. oktobra ove godine od sedam do 16 sati i to na raskrsnici kod samoposluge i Kamenjaševića sokaka, raskrsnici kod Nove džamije i Levića sokaka, te na raskrsnici kod Imamovića sokaka i raskrsnici kod Stare džamije", saopšteno je iz brčanske policije.

U tom periodu, tokom izvođenja radova na dionicama između ovih raskrsnica uz adekvatne vertikalne barijere i signalizaciju, te uz saglasnost i koordinaciju brčanske policije, saobraćaj će se potpuno obustavljati.

"Putnički saobraćaj biće preusmjeren lokalnim putem i ulicama u naselju, dok će teretni saobraćaj biti preusmjeren samo lokalnim putem", naveli su iz brčanske policije.