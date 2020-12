Policija u Foči će nepoštovanje mjera tretirati kao krivično djelo

FOČA - Policijska uprava Foča, u susret praznicima, upozorila je da će se ubuduće svako nepoštovanje mjera zaštite od virusa korona, koje je propisao Republički štab, tretirati, ne kao prekršaj, već kao krivično djelo, a to se posebno odnosi na vlasnike ugostiteljskih objekata.

Zamjenik načelnika Policijske uprave Foča Radenko Vasiljević najavio je za praznike pojačanu kontrolu zabrane okupljanja do 50 lica, kontrolu zabrane muzike uživo, zabrane privatnih okupljanja do 10 lica, kao i kontrolu poštovanja radnog vremena, koje je, prema trenutnoj odluci, ograničeno do 22.00 časa.

"Podsjećamo građane, posebno vlasnike ugostiteljskih objekata, da ćemo biti prinuđeni da prijavljujemo ugostitelje za krivično djelo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije. To krivično djelo podrazumijeva nepoštovanje propisa, odluka i naredbi kojima se određuju mjere za suzbijanje epidemije i, ukoliko budu na terenu uočene takve pojave, bićemo prinuđeni da podnosimo izvještaje o počinjenim krivičnim djelima, a ne prekršajne prijave i naloge", rekao je Vasiljević.

On je nakon sjednice Opštinskog štaba za vanredne situacije istakao da ovo jeste, najvećim dijelom, poruka ugostiteljima, ali i svima koji planiraju ili imaju namjeru da organizuju javne skupove, koji su zabranjeni.

Opštinski štab za vanredne situacije Foča pozvao je građane da striktno poštuju propisane mjere zaštite od virusa korona i da slavlja ograniče na uži porodični krug, kako nakon praznika ne bi došlo do ponovnog rasta broja oboljelih.

Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović rekao je da je, prema informacijama koje su saopštene na sjednici Kriznog štaba, blago popravljena epidemiološka slika.

"Predstoje nam praznici - Nova godina, Božić, Srpska nova godina, Dan Republike i potrebno je da se pridržavamo svih propisanih mjera. Apelujem na sve sugrađane da praznike proslave u krugu svojih porodica, a ugostitelje pozivam da poštuju sve mjere i radno vrijeme do kada je propisano", rekao je Vukadinović.

Vukadinović je dodao da će inspekcija i policija vršiti rigoroznije kontrole rada ugostiteljskih objekata za vrijeme praznika.

Direktor Doma zdravlja Foča Miroslav Ristanović rekao je da je najvažnije da se izbjegavaju okupljanja u većem broju nego što je propisano.

"Ako se ne budu poštovale mjere i ako se ljudi budu okupljali u većem broju, već za deset do 15 dana imaćemo porast oboljelih", upozorio je Ristanović.

Trenutno su u Foči 132 pacijenta pozitivna na virus korona, od kojih 30 prima terapiju u kovid ambulanti Doma zdravlja.

U Univerzitetskoj bolnici Foča na liječenju su 52 pacijenta iz regije sa težom kliničkom slikom.