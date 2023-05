Policijska uprava Trebinje upozorava na oprez sa oružjem

TREBINJE - Policijska uprava Trebinje je provodeći kampanju "Oružje ne štiti, oružje ubija", apelovala na sve građane Trebinja, naročito na djecu, da ne diraju pronađena minsko-eksplozivna sredstva koja naročito na smetljištima i duž korita rijeke Trebišnjice odbacuju nesavjesni pojedinci.

"Dosta odbačenih minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Trebinju se nažalost pronalazi u riječnom koritu i skrivenim mjestima, gdje se djeca igraju, tako da je kampanja usmjerena najviše na djecu, srednjoškolskog, te uzrasta osnovnih škola, ali i na sve ostale građane, da to prijave policiji, jer su to upravo ona mjesta koja se često ne obilaze", kazala je portparol Policijske uprave Trebinje Jovana Cvijetić na predavanju održanom u trebinjskoj Tehničkoj školi.

Napominjući da ovo nije prva godina ove kampanje jer MUP Republike Srpske nekoliko godina unazad provodi ovakve preventivne aktivnosti s obzirom da je primijećeno da ima nelegalnog oružja i da građani pronalaze odbačena minsko-eksplozivna sredstva, ona je istakla da je potrebno nastaviti sa takvim predavanjima kako bi se i učenici, ali i građani upoznali sa tim šta treba da rade u slučaju pronalaska naoružanja.

“Takođe je potrebno upoznati i one građane koji imaju oružje u legalnom posjedu da se podsjete kakve su njihove obaveze, koje su njihove dužnosti in a koji način da čuvaju to oružje kako ne bi došlo nadohvat maloljetnicima”, dodala je Cvijetić.

Ovakva predavanja su već rađena u Srednjoškolskom centru “Aleksa Šantić” u Nevesinju i trajaće do 9. juna u svim školama istočne Hercegovine, a MUP RS je provodi u okviru projekta PILLAR, uz podršku UNDP Bi Hi Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lokalnog naoružanja.