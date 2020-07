Politički veterani u Doboju bi po nove mandate

DOBOJ - U skupštinskim klupama dobojskog parlamenta sjedi nekoliko političkih veterana, koji imaju dvocifren broj godina provedenih kao odbornici, a iako smatraju da je vrijeme za smjenu generacija, ponovo žele da se nađu na glasačkim listićima i opet pokušaju da se izbore za novi četvorogodišnji mandat.

Najduži odbornički staž ima Zoran Blagojević, odbornik SNSD-a, koji je, zanimljivo, tokom više od dvije decenije bio predsjednik klubova odbornika dvije partije i to SDS-a i SNSD-a. Njega u stopu slijedi Predrag Lazić, sada odbornik SNSD-a, prije deceniju i po PDP-a, potom SDS-a, a dugogodišnjim stažom u Skupštini mogu se pohvaliti i njen aktuelni potpredsjednik Murvet Bajraktarević (SBiH) te Sretko Đurković (NDP).

"Nisam bio odbornik jedan mandat, to je bio prelaz kada sam prešao iz SDS-a u SNSD, tačnije prešao sam 2006. godine, a od 1996. sam bio odbornik SDS-a. Bio sam predsjednik kluba i kao član SDS-a i poslije opozicionog SNSD-a. Kada sam bio predsjednik Kluba odbornika SDS-a, bilo je nekako drugačije vrijeme, recimo, veoma žustre diskusije su se vodile u tom klubu, to je bilo kao nekada na sjednici Skupštine, tako su se žustre i konstruktivne rasprave vodile", prisjetio se Zoran Blagojević, odbornik SNSD-a, koji se opet bori za mandat.

Zavidno iskustvo ima i Daliborka Lukić, ona je 2009. kao članica SDS-a prvi put sjela u odborničke klupe, a 11 godina kasnije evocira uspomene kako je izgledala njena prva rasprava za skupštinskom govornicom.

"Svakako da je na početku bilo teško. To je bila blokada koja se sa godinama prevazilazi, danas ste mnogo zreliji, iskusniji, danas možete čak nekoga i savjetovati kako nastupiti kao odbornik u skupštinskim klupama, od kodeksa oblačenja do ponašanja. Sve to ima neke svoje čari i zadovoljstva", rekla je za "Nezavisne" Lukićeva, sada odbornica SNSD-a, čije se ime ove jeseni neće naći na glasačkim listićima.

Njen nekadašnji stranački kolega, trenutno jedini SDS-ov odbornik Dragić Ružojčić kaže da mu je sada daleko teže biti odbornik nego ranije, jer je trenutno opozicija, a svojevremeno je njegova stranka bila vlast.

"Iz iskustva iz prošlog mandata mogu reći da se mnogo drugačije radilo, bila je i opozicija i uvažavala se, čak neke odluke su i padale, nisu bile usvojene. Ovo danas je čisto jednoumlje. Ja sam čak u prošlom mandatu predlagao nekoliko stvari da se odrade i bilo je uvaženo. Ja sad ne znam šta bih mogao predložiti da bi ovdje prošlo. Kada bi bilo i 100 odsto ispravno, mislim da bi palo. U tome je velika razlika", smatra Ružojčić.

Vrijeme je za smjenu generacija, mišljenja je Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a, koji privodi kraju svoj prvi mandat, jer svako osvježenje donosi novu dinamiku, te bi biračima trebalo ponuditi nova lica.

"Po mom mišljenju, partije treba da rade na tome da podmlađuju svoje kadrove, da pružaju šansu novim generacijama iz više razloga. Svaka nova generacija nosi i svoje nove poglede na svijet, na kraju, život je ispred njih. A kod onih vremešnijih, već su oni u okovima prethodnog vremena. Mnogi koji su već nekoliko mandata u Skupštini pokazali su da su svojim radom ili neradom doveli grad u ovakvo stanje", kazao je Vasiljević za "Nezavisne".