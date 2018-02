Ponuđene otpremnine za dobrovoljno napuštanje posla u Trebinju

TREBINJE - Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović potvrdio je da je Gradska uprava ponudila otpremnine zaposlenima u gradskoj administraciji koji žele dobrovoljno da napuste posao u ovoj instituciji, ističući da očekuju da će se javiti veći broj zaposlenih nego što je za sada obezbijeđeno novca.

Petrović je novinarima danas rekao da je Grad Trebinje objavio javni poziv za radnike Gradske uprave, te da će za otpremnine iz budžeta 2018. godine biti izdvojeno oko 250.000 KM.

"Prema ovom programu planirano je da do 20 zaposlenih dobrovoljno uzmu otpremnine. Visina otpremnine biće od 20.000 KM do 30.000 KM", naveo je Petrović.

On je dodao da će 250.000 KM, vjerovatno, biti nedovoljno za sve otpremnine, te da će taj program biti nastavljen i u 2019. godini.

Rok za prijavu na javni poziv je polovina februara.

Na javni poziv mogu da se prijave zaposleni u Gradskoj upravi kojima će do kraja 2020. godine ostati manje od 10 godina do penzionisanja, a iznos otpremnine zavisiće od preostalih godina do penzije i biće ponuđeno od 25 do 36 prosječnih plata.

Petrović je napomenuo da Gradska uprava trenutno ima stotinu zaposlenih više nego što je propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske.