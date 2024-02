Porazni podaci: Samo četiri domaćina najavila otvoren plamen

DOBOJ - Zabrana paljenja korova na njivama bez prethodnog javljanja vatrogascima nije u Doboju urodila plodom jer su samo četiri domaćina prošle godine pozvala 123 i najavila da će na njihovim površinama biti otvoren plamen.

"Mislim da, kako vrijeme prolazi, jednostavno narod to zaboravi. Nije problem to što zaboravi narod, nego što se dešava velika materijalna šteta, nju ne mogu vratiti ni MUP ni vatrogasci. Taj požar će biti ugašen, biće sanirano sve to. Koliko vremena treba? Iziskuje puno i tehnike. Problem je što je grad Doboj stvarno širok, znači duga jedna relacija. Neki dan je bio požar u Paklenici, pa u Ritešiću, pa u Ljeskovim Vodama. To je ogromna udaljenost, nekih više od 50 kilometara s jednog dijela grada na drugi. Mi nemamo neograničen broj vatrogasaca, u smjeni ih je osam do devet, a za bilo koju intervenciju potrebna su minimalno četiri vatrogasca", izjavio je Miloš Radonjić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj.

On je dodao da su od početka godine imali 42 intervencija, s tim da su od 27. januara u 30 slučajeva gasili požare, najčešće na njivama i u šumama.

"Iako još nije počela sezona, imamo veliki broj evidentiranih požara i to iziskuje velike materijalne troškove i angažovanje vatrogasnih jedinica. Mi smo napomenuli da je za nadzor nad zaštitom od požara nadležan Republički inspektorat i inspektor za zaštitu od požara, gdje mi takođe prosljeđujemo prijave i tražimo njihovo angažovanje. Mi na sve prijave požara izlazimo, izlazićemo i ubuduće. Evo, apelujemo opet na građane da preduzmu sve neophodne preventivne mjere kako ne bi došlo do požara velikih razmjera, jer najčešće ti požari sa njihovih parcela obuhvate i parcele njihovih komšija, državne šume i imovinu, pa imamo često i veliku materijalnu štetu", kazao je Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj.

Povoljne vremenske prilike već su na njive izvele poljoprivrednike, koji se korova rješavaju paljenjem, što je ne samo opasno, nego i štetno.

"Ljudi moraju shvatiti da je paljenje korova štetno, ne što se tiče prirode, što to izmakne kontroli, nego što izvuče iz zemlje kisik, izvuče sve što hrani tu biljku. Znači, najjednostavnije, najbolje je to zaorati, a danas traktora ima, hvala bogu, možeš zaorati pedeset, šezdeset centimetara, rigolanje, duboko oranje. Znači, da ti njima objasniš da je bolje zaorati taj korov, da on strune pod brazdom, to bi bilo bolje. A ovako požar izvuče iz zemlje sve, zemlja izgubi kisik i to je problem", naveo je Jozo Tipurić, predsjednik MZ Foča.

Nedavni požar u Grapskoj nije bio zbog čišćenja korova, ali je izazvao zabrinutost mještana jer je stradala seoska ambulanta.

"Sa gradskim službama smo dogovorili da u što kraćem roku krenemo u adaptaciju te zgrade, koja je od velikog, mogu slobodno reći vitalnog interesa naše MZ, jer imamo tu i ambulantu, i matični ured, apoteku i Mjesnu zajednicu smještenu u toj zgradi", rekao je Amir Hurtić, predsjednik MZ Grapska.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.