Porodicama u Ljubetovu koje su najteže pogođene zemljotresom po 1.000 KM

ZENICA - Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i danas je posjetio mještane Ljubetova, koji su pretrpjeli materijalne štete usljed zemljotresa.

Prema riječima gradonačelnika Kasumovića, porodicama koje su najteže pogođene, odnosno čije su kuće pretrpjele najveću štetu biće isplaćeno po 1.000 KM.

"Sve što Grad može učiniti u okviru zakonskih okvira, to ćemo, bez dileme, i uraditi. Prvi put kada sam došao, mnogi krovovi su bili pali, nakon čega sam naredio da se to odmah sanira odnosno da se zaštite. Sve to koordinirao sam sa predsjednikom mjesne zajednice. Danas su ovdje geolozi, statičari i građevinci koji će konstatirati u kojim kućama se ne smije živjeti. Grad je spreman, porodicama čije su kuće stradale, platiti privremeni smještaj, a potom da zajednički, Grad sa Kantonom i višim nivoima, pomognemo ljudima da im se obezbijede kuće", kazao je Kasumović.

