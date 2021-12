Porodici Šišić motokultivator i trimer

TREBINJE - U okviru projekta "Moj posao", koga finansira Vlada Češke, u Trebinju su porodici Miodraga Šišića, osobe sa invaliditetom, uručeni motokultivator i trimer, budući da se on i njegov otac Vasilije bave poljoprivredom.

Vasilije Šišić ističe da će im sada biti olakšan rad u voćnjaku i vinogradu i na jednostavniji način će obrađivati zemljište sa koga ubiraju plodove koje poslije prodaju i od čije prodaje žive.

"Puno će nam sada biti lakše sa ovim mašinama. Ja i sin ćemo zajedno raditi, on je zainteresovan, nadam se da ćemo uspjeti i da proširimo proizvodnju", kaže Vasilije Šišić.

Mijat Šarović, savjetnik na ovom projektu za Trebinje, ističe da se projekat implementira u osam gradova BiH, a jedan od njih je Trebinje, sa osnovnim ciljem da se stvore preduslovi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, primarno osoba sa intelektualnim poteškoćama.

"Projekat traje nešto više od godinu dana i tokom tog perioda je za ove kategorije obezbijeđeno nekoliko vrsta pomoći i podrške. Jedna od njih se odnosi na ostvarivanje dobiti, tj. da se osobama sa intelektualnim poteškoćama i njihovim porodicama obezbijedi odgovarajuća oprema kako bi pokrenuli neki posao i ostvarili dobit", pojašnjava Šarović.

Ističe da su, osim ove donacije, ranije dodijeljenje još dvije – jednoj porodici je obezbijeđena oprema za pravljenje kolača, a jedna osoba sa invaliditetom je dobila tri trotineta koji služe za iznajmljivanje.

"Ukupna vrijednost ovih donacija je 6.000 maraka, za svaku po 2.000, a sveobuhvatna pomoć za ovu godinu u okviru ovog projekta je 10.000“, kaže on.

Šarović dodaje da ovaj projekat ima nekoliko faza, a jedna od njih je i podrška pri zapošljavanju osoba sa intelektualnim poteškoćama na otvorenom tržištu.

"Cilj je pružiti podršku osobi sa intelektualnim poteškoćama da u saradnji sa savjetnikom i ostalim partnerima u zajednici, nađu način kako da dođu do nekog posla na otvorenom tržištu, posredstvom mapiranja potencijalnih poslodavaca, te uvezivanja sa poslovdacima“, kaže on.

Navodi da u Trebinju ima nekoliko pozitivnih primjera gdje su poslodavci zaposlili osobe sa invaliditetom i one adekvatno obavljaju svoj posao.

Projektom je predviđeno i pružanje pomoći i podrške ovim kategorijama kroz obezbjeđivanje stažiranja.

"Trenutno su dvije osobe sa invaliditetom na ovakvoj obuci. Oni imaju i određenu nadoknadu za posao koji obavljaju, a nju finansira donator. Trudićemo se da dođe i do reforme obrazovanja naročito u srednjim školama, u smislu da se primjenjuje češki model, koji se pokazao veoma efikasnim za ove kategorije stanovništva, a on podrazumijeva učenje osnovnih odlika pravog radnika, od toga da je neophodno na vrijeme dolaziti na posao do odnosa prema klijentima“, kaže Šarović.