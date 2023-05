Poruka iz Trebinja povodom Dana pobjede: Omladini trebaju pravi heroji

TREBINJE - Omladina treba da se okreće istinskim vrijednostima i tekovinama, da u turbulentnom vremenu kakvo je ovo moderno doba za uzore ima istinske heroje, a ne antiheroje, pa nam se ne bi dešavalo ovo što se dešava, poruka je koja je poslata iz Trebinja povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom.

Obilježavajući ovaj značajni datum, na Spomeniku borcima palim u borbi protiv fašizma 1941 – 1945, u Gradskom parku u Trebinju se ne pamti da se okupilo manje ljudi, tek četrdesetak potomaka učesnika NOR-a i nekolicina članova Socijalističke partije koji su i ovoga puta poslali poruke antifašizma.

"Postoje heroji, izuzetni heroji, ali mi nažalost možda živimo u vremenu gdje se kroz masovna sredstva komunikacije oni ne ističu na pravi način, već se ističu neke druge vrijednosti, a upravo je to jedan od glavnih izazova za koje treba da se borimo, jer sve one mlade ljude, i starije, i sve one koji su pozitivni primjeri u društvu trebamo isticati i od toga sve polazi", poručio je sa spomenika Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.

On je u tome kontekstu naglasio da je izuzetno važno i ovo okupljanje koje ne znači samo sjećanje na žrtve za slobodu, već je i opomena da trebamo svi biti na oprezu, da na svakom koraku vrebaju upravo oner opasnosti koje su inicirale događaje sa puno stradanja i ljudskih žrtava. Da ogromnu ulogu u obilježavanjima ovakvih dana trebaju imati i obrazovne ustanove, Bošković je dodao da će gradska uprava u narednom periodu organizovati sa njihovim predstavnicima aktivnosti poput istorijskih časova ili sličnog slanja poruka o pravim vrijednosatima koje se baštine iz onih istorijskih činjenica koje su se stvarno dogodile.

Sa njima se složio i predsjednik trebinjskog SUBNOR-a Rajko Ćapin, koji je istakao da se, pored slanja poruka mira, treba raditi na jačanju sistema koji će još jače vrednovati i promovisati iskonske vrijednosti – porodicu, tradiciju, međusobno uvažavanje i poštovanje.

"Poštujući ove vrijednosti, mi ćemo na taj način najbolje biti u stalnoj aktivnosti da vodimo borbu za jedno pravednije, humanije i solidarnošću protkano društvo", naglasio je Ćapin.

Na Spomenik borcima palim u borbi protiv fašizma 1941 – 1945. u Trebinju, cvijeće su položile delegacije SUBNOR-a, Grada Trebinja, Socijalističke partije Trebinje i šef Konzularner kancelarije Srbije u Trebinju Miroslav Marković...