Poruka sa prijema povodom Dana Republike: Trebinje dobija ulicu 9. januar

TREBINJA - Sa prijema koji je za predstavnike društveno-političkog i privrednog života Trebinja organizovao gradonačelnik Luka Petrović povodom Dana Republike Srpske, poručeno je da će Trebinje dobiti ulicu „9. januar“, a taj naziv će ubuduće nositi sadašnja ulica „Vojvode Stepe Stepanovića“.

„S obzirom da se u ovoj ulici nalazi najviše institucija i Republike Srpske i grada Trebinja, u kojoj je i sjedište Elektropivrede RS, i Policijska uprava RS, tri trebinjska fakulteta, Studentski centar, Osnovna i srednja muzička škola, Dom učenika, ali i buduća zgrada Palate pravde u kojoj će biti sudovi, tužilaštvo i pravobranilaštvo, složili smo se da je ovo najvažnija ulica i po ustanovama i po institucijama, pa će ova odluka u skupštinsku proceduru i očekujemo da će se već u ovom mjesecu ozvaničiti novo ime ulice“, objasnio je gradonačelnik.

On je na prijemu povodom Dana Republike rezimirao cijelu prethodnu godinu, istakavši da su razvojni procesi i približavanje Trebinja Banjaluci mnogo snažniji nego je to bilo ranije, istakavši da naš grad ima važno mjesto u Republici Srpskoj, da će postati lider u ovom regionu i da Trebinje to zbog svega zaslužuje.

„Ono što je najvažnije jeste da imamo Strategiju razvoja grada Trebinja, da imamo plan srednjoročnih investicija, kao i 16 drugih programa koji dorpinose razvoju i stabilnosti porodice, pa smo se, shodno porukama partijarha Irineja, ali i mnogo ranije, opredijelili da porodica bude stub razvoja Trebinja i Hercegovine, pa se u tom smislu i naši budući programi odnose na razvoj porodice, a to znači i jače i snažnije Trebinje“, rekao je Petrović, objasnivši da pomoć porodici podrazumijeva i finansiranje treće vantjelesne oplodnje, i pomoć djeci sa sela, pomoć majkama koje rađaju djecu, ali i pomoć demobilisanim borcima, mladim bračnim parovima, poljoprivrednim proizvođačima, podsticaje za samozapošljavanje, zapošljavanje pripravnika i volontera i slično.

Gradonačelnik Petrović je objasnio da će projekti zapošljavanja Grad Trebinje u narednom periodu koštati oko milion maraka i podsjestio da je do sada već izdvojeno 250.000 maraka za prvih 30 kandidata za obavljanje pripravničkog staža.

On je u svom izlaganju pomenuo i značajne infrastrukturne projekte, poput Istočne gradske obilaznice koju funansira Vlada RS i Grad Trebinje, novog mosta i zatvorenog batzena koje finansira HET, gradnju Vatrogasnog doma koja je u poodmakloj fazi, gradnju Palate pravde, nastavak projekta koji finansira Rdoljub Drašković – Grad sunca, nastavak projekta vodosnabdijevanja, niz gradskih infrastrukturnih projekata za koje se planiraju izdvojiti milioni, a sve ovo je, kako je naglasio, samo dio onoga što će se raditi u narednoj godini.

Svi ovi projekti su, kako je dodao, najbolji dokaz da se svaki 9. januar u Trebinju dočekuje sa mnogo više elana, sa mnogo više rada a manje nezaposlenih, sa mnogo više gradilišta, a tako će biti i ubuduće...