Postavljaju table s novim ulicama i adresama, građani u nedoumici

SANSKI MOST - Na području općine Sanski Most u toku je postavljanje tabli s novim nazivima ulica i naselja, te adresnim brojevima, a ove aktivnosti su unijele dosta zabune i nedoumica među građanima.

Veliki broj njih ističe primjedbe da je došlo do promjene naziva brojnih ulica u kojima žive, a najveći broj stambenih objekata sada je označen novim numeracijama.

Ipak, predstavnici lokalnih vlasti kažu kako se radi o implementaciji odluke Općinskog vijeća o nazivima ulica i naselja koja je donesena 2008. godine, a godinama poslije pretrpjela je brojne izmjene i dopune, te u konačnom obliku od strane tog predstavničkog tijela usvojena 2018. godine.

"U proteklom periodu organizovane su javne rasprave na kojima je sudjelovao veliki broj građana i svako je mogao dati svoj prijedlog, primjedbu i sugestiju na ovu temu. Sve je to ugrađeno u konačnu odluku koju je usvojilo Općinsko vijeće na jednoj od svojih sjednica", kaže Ernes Vojniković iz Službe za stambene djelatnosti i prostorno uređenje općine Sanski Most.

Prema njegovim riječima, u međuvremenu je izrađen digitalni adresni registar s novim nazivima i numeracijama, a sada je u toku implementacija kako bi se sve uskladilo na terenu.

"U proteklih trideset godina izgrađeno je dosta naselja i ulica koji nisu imali nazive niti su objekti bili numerisani. Sve je to stvaralo velike probleme u radu brojnih institucija, kao što su sudovi, pošta, policija ili komunalna preduzeća. Sada će biti uvedeno više reda u toj oblasti", kaže Vojniković.

Dodaje kako je općina Sanski Most raspisala tender za izvođača radova na terenu, te je on prije nekoliko dana uveden u posao. On je zamolio građane za saradnju, s obzirom na to da je povremeno bilo nerazumijevanja jer pojedinci nisu dopuštali da se na njihovim stambenim objektima okači novi naziv ulice ili adresni broj.

Također, jedno od pitanja građana odnosi se i na izmjene boravišnih podataka u CIPS-ovim registrima, a mnogi se pitaju da li će zbog toga biti izloženi finansijskim troškovima. Iz pomenute institucije su nam odgovorili kako još uvijek nije usaglašen način kako će ovaj postupak biti proveden i da će građani o svemu biti blagovremeno obaviješteni.

Vojniković je istakao kako će po okončanju ovoga procesa svi građani dobiti obavijesti o tačnim adresama svojih objekata.