Postignut dogovor Vlada KS i Sindikata komunalne privrede

SARAJEVO - Nakon višemjesečnih pregovora, Vlada KS i Samostalni sindikata radnika komunalne privrede u Federacije BiH - Kantonalni odbor Sarajevo uspjeli su se dogovoriti oko novog kolektivnog ugovora, odnosno novih prava i obaveza koji iz njega proističu.

Članovi pregovaračkih timova ministar komunalne privrede, infrastrukture, građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Bojan Bošnjak i ministar finansija Afan Kalamujić, u ime Vlade, te predsjednik Sindikata Rasim Ljucević i predsjednik Sindikata preduzeća GRAS Amir Muminović govorili su o detaljima postignutog dogovora.

“Bila su tri osnovna zahtijeva Sindikata, Vlada je u cjelosti prihvatila dva. Prvi je zahtijev proizašao iz prošlogodišnje tranše po kojoj su komunalni radnici dobivali 100 KM mjesečno po osnovu federalne odluke o pomoći svim radnicima u F BIH. To je bio iznos od 1.200 KM godišnje, odnosno 100 KM mjesečno za svakog radnika, što sada postaje trajna kategorija kroz novi kolektivni sporazum. Prihvatili smo i drugi zahtijev Sindikata tako da će sada otpremnine u ovom sektoru iznositi pet prosječnih plata umjesto dosadašnjih tri. Treći zahtijev Sindikata bilo je isplata pomoći od 100 KM, kao što je to bilo prošle godine. Tražili smo modus kako da nađemo rješenje, to je za nas bilo previše sredstava jer ta sredstva nisu planirana u Budžetu za ovu godinu. Dogovorili smo da, po novom Kolektivnom ugovor, u ovoj kalendarskoj godini radnici dobiju po 80 KM mjesečno, a da od naredne godine taj iznos bude povećan na 100 KM”, pojasnio je ministar Bošnjak.

On je istakao opredjeljenje Vlade da se poboljša standard radnika u komunalnoj privredi. Ove godine izdvojen je rekordan iznos od preko 40 miliona KM u svrhu poboljšanja standard i uslovi rada radnika u komunalnim preduzećima kroz nabavku nove opreme, novih sredstava za rad, poboljšanje opštih uslova rada. U ovom momentu, dio tih sredstava biće preusmjereno u ovo dogovoreno povećanje plata.

